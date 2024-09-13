Удивительное зрелище: голубое создание на чёрных «ножках» заметили в Приморье — видео

Posted 12 сентября, 23:27
Published 12 сентября, 23:27
Modified 12 сентября, 23:29
Updated 12 сентября, 23:29
На побережье Приморского края обнаружили новое крупное морское существо. Им оказалась гигантская медуза-ропилема. Ее видели на пляже в заливе Шепалово.
Говорят, ропилемы приближаются к берегу лишь тогда, когда вода достаточно сильно прогревается.
Появление «зонтика» в воде в начале сентября свидетельствует о продолжении пляжного сезона: вот оно, приморское бабье лето, в воде не холодно даже южным медузам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что удивительное голубокожее создание потемнело на берегу моря в окрестностях Владивостока.