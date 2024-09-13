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Posted 12 сентября, 23:27

Published 12 сентября, 23:27

Modified 12 сентября, 23:29

Updated 12 сентября, 23:29

Невероятное голубое существо приплыло к отдыхающим в Приморье

Удивительное зрелище: голубое создание на чёрных «ножках» заметили в Приморье — видео

12 сентября 2024, 23:27
Фото: 1MI

Невероятное голубое существо приплыло к отдыхающим в Приморье

Сюжет
Погода
В Приморье на пляже заметили огромную медузу — ропилему. Ее появление — признак того, что пляжный сезон продолжается из-за высокой температуры воды.

На побережье Приморского края обнаружили новое крупное морское существо. Им оказалась гигантская медуза-ропилема. Ее видели на пляже в заливе Шепалово.

Говорят, ропилемы приближаются к берегу лишь тогда, когда вода достаточно сильно прогревается.

Видео: vlnews25.

Появление «зонтика» в воде в начале сентября свидетельствует о продолжении пляжного сезона: вот оно, приморское бабье лето, в воде не холодно даже южным медузам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что удивительное голубокожее создание потемнело на берегу моря в окрестностях Владивостока.

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