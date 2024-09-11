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Posted 11 сентября, 09:51

Published 11 сентября, 09:51

Modified 11 сентября, 09:53

Updated 11 сентября, 09:53

Дама голубых кровей почернела на берегу в Приморье

Дама голубых кровей почернела на берегу в Приморье

11 сентября 2024, 09:51
Фото: 1MI
Сюжет
Интернет
Огромное морское существо выбросило на берег в Приморье. Очень быстро создание потемнело на берегу. Как называется чудо чудное, жители Приморья обсуждают в сети.

Невероятных размеров медузу вынесло на берег во Владивостоке. Люди, которые обнаружили ее на пляже, не сразу поняли, что перед ними. В новых медиа активно обсуждают необычную находку.

Огромное древнее существо выбросило на берег во Владивостоке — фото
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Огромное создание, похожее на ком водорослей, обсуждают в сети:

«Какая огромная и страшная»;
«Похоже, не только не ядовитая, но даже вполне себе съедобная»;
«Главное просто лишний раз их не трогать»;
«Это ропилема, пока живая — она голубого цвета. Потом портится»;
«Вроде при прикосновении к щупальцам максимум покраснение или ожог, как от крапивы, будет, которые быстро пройдут. Но с увеличением количества аллергий на самые неожиданные вещи, лучше всё же щупальца не трогать голыми руками, мало ли.
Купол вроде полностью безопасен»;
«Похоже, цианея».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли невообразимой красоты пляж.

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