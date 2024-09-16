Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

Среди валютных предпочтений в сегменте «Привилегия» лидирует рубль, его доля в общем объёме вкладов и накопительных счетов составляет более 97%. Китайский юань продолжает укреплять свои позиции в портфеле состоятельных клиентов — с начала года он вырос на 41%. Одновременно портфель в долларах США сократился на 25%.