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Posted 13 сентября, 05:46

Published 13 сентября, 05:46

Modified 13 сентября, 06:12

Updated 13 сентября, 06:12

Потенциально опасный прохожий пугал жителей Приморского края

Пугал людей ножом и странной походкой: опасного прохожего задержали в Приморье

13 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI

Потенциально опасный прохожий пугал жителей Приморского края

Сюжет
Безопасность
Мужчина пугал жителей Первомайского района Владивостока ножом. После начала проверки его задержали полицейские.

Полицейские во Владивостоке задержали мужчину, который напугал жителей Первомайского района. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления видеозаписи в социальных сетях.

Сотрудникам полиции удалось выяснить личность мужчины, снятого на видео, после беседы со свидетелями происшествия. Оказалось, что это 38-летний местный житель, который ранее был судим.

Подозреваемого задержали. В данный момент его заключили под стражу и доставили в полицейский участок для проведения дальнейших разбирательств по делу.

После завершения проверки будет принято законное и обоснованное решение о дальнейших мерах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который целился из окна в сторону детского сада в Приморье.

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