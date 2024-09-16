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Posted 16 сентября, 14:15

Published 16 сентября, 14:15

Modified 16 сентября, 14:18

Updated 16 сентября, 14:18

Женщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едут

Женщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едут

16 сентября 2024, 14:15
Фото: novosti_primorye25
Сюжет
Полиция
Полиция УМВД России по городу Владивостоку проверяет сообщение жителя о женщине, которая просит о помощи из окна квартиры в многоэтажке.

Полиция проверяет информацию из новых медиа о женщине, которая просит о помощи из квартиры жилой многоэтажки во Владивостоке.

В дежурную часть отдела полиции по Владивостоку сообщили о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на улице Луговой женщина вывесила на окне сигнал с просьбой о помощи и подает знаки миганием фонарика.

Видео: novosti_primorye25.

По указанному адресу уже направили следственно-оперативную группу отдела полиции.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

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