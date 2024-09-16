Женщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едут

Posted 16 сентября, 14:15
Published 16 сентября, 14:15
Modified 16 сентября, 14:18
Updated 16 сентября, 14:18
Полиция проверяет информацию из новых медиа о женщине, которая просит о помощи из квартиры жилой многоэтажки во Владивостоке.
В дежурную часть отдела полиции по Владивостоку сообщили о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на улице Луговой женщина вывесила на окне сигнал с просьбой о помощи и подает знаки миганием фонарика.
По указанному адресу уже направили следственно-оперативную группу отдела полиции.
В настоящее время полицейские проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.