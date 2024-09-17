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Posted 17 сентября, 03:28

Published 17 сентября, 03:28

Modified 17 сентября, 03:30

Updated 17 сентября, 03:30

Мужчина лишился жизни на рабочем месте в Приморском крае

Насмерть засыпало: жуткое происшествие случилось на заводе в Приморье — видео

17 сентября 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина лишился жизни на рабочем месте в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Работник занимался ремонтом на территории завода в Приморском крае. Однако роковое обстоятельство погубило жителя Михайловского района.

В Михайловском районе на комбикормовом заводе погиб мужчина, сообщает прокуратура. На территории организации случился сход зерна, когда сотрудник чинил задвижки на емкости для хранения продукта сельского хозяйства.

В результате инцидента приморец погиб. Тело нашли только во время поисково-спасательных работ.

Видео: prosecutor_pk.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности, при организации и производстве работ. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 35 человек силой удерживали в центре для реабилитации людей с зависимостями в Приморском крае.

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