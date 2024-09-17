Насмерть засыпало: жуткое происшествие случилось на заводе в Приморье — видео

Posted 17 сентября, 03:28
Published 17 сентября, 03:28
Modified 17 сентября, 03:30
Updated 17 сентября, 03:30
В Михайловском районе на комбикормовом заводе погиб мужчина, сообщает прокуратура. На территории организации случился сход зерна, когда сотрудник чинил задвижки на емкости для хранения продукта сельского хозяйства.
В результате инцидента приморец погиб. Тело нашли только во время поисково-спасательных работ.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности, при организации и производстве работ. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 35 человек силой удерживали в центре для реабилитации людей с зависимостями в Приморском крае.