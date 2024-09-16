vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 15:09

Published 16 сентября, 15:09

Modified 16 сентября, 15:11

Updated 16 сентября, 15:11

Медики спасают выпавшую из окна женщину во Владивостоке — прокуратура начала проверку

Медики спасают выпавшую из окна женщину во Владивостоке — прокуратура начала проверку

16 сентября 2024, 15:09
Фото: 1MI
Сюжет
Прокуратура
Женщина, просившая о помощи из окна во Владивостоке, сорвалась с карниза при попытке покинуть квартиру через окно. С ней работают медики. Прокуратура начала доследственную проверку.

Прокуратура Первореченского района Владивостока начала проверку по факту получения сигналов о помощи от женщины в районе улицы Луговой и ее падения из окна квартиры. Специалисты начали доследственную проверку.

Когда стало известно, что жительница дома на улице Луговой нуждается в помощи, сотрудники правоохранительных органов и специализированные службы выехали на место происшествия.

Когда правоохранители попытались связаться с женщиной через закрытую дверь квартиры для того, чтобы помочь ей, она решила покинуть жилище через окно и случайно упала с карниза. В настоящее время пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура назначила проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего и поставила на контроль выяснение законности решения, принятого в ходе следствия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина, которая просила о помощи из окна квартиры, упала с высоты шестого этажа во Владивостоке.

Девушка, которая просила о помощи из окна, сорвалась с шестого этажа во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едутГромкая история массовой драки на пляже в Приморье получила продолжениеС теми, кто требовал деньги от бригады «скорой» во Владивостоке, разбирается прокурор
#Новости#Проверка#Владивосток#Прокуратура#Следствие#Квартира#Помощь#Падение#Приморский край#Женщина#Медики#Происшествия#Правоохранительные органы#Жительница#Доследственная проверка#Медицинская помощь
Подпишитесь
Популярное