Медики спасают выпавшую из окна женщину во Владивостоке — прокуратура начала проверку

Posted 16 сентября, 15:09
Published 16 сентября, 15:09
Modified 16 сентября, 15:11
Updated 16 сентября, 15:11
Прокуратура Первореченского района Владивостока начала проверку по факту получения сигналов о помощи от женщины в районе улицы Луговой и ее падения из окна квартиры. Специалисты начали доследственную проверку.
Когда стало известно, что жительница дома на улице Луговой нуждается в помощи, сотрудники правоохранительных органов и специализированные службы выехали на место происшествия.
Когда правоохранители попытались связаться с женщиной через закрытую дверь квартиры для того, чтобы помочь ей, она решила покинуть жилище через окно и случайно упала с карниза. В настоящее время пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура назначила проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего и поставила на контроль выяснение законности решения, принятого в ходе следствия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина, которая просила о помощи из окна квартиры, упала с высоты шестого этажа во Владивостоке.