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Posted 17 сентября, 06:54

Published 17 сентября, 06:54

Modified 17 сентября, 06:56

Updated 17 сентября, 06:56

Губернатор Приморья передал очередную партию снаряжения и оборудования на СВО

Олег Кожемяко: Мы продолжим обеспечивать техникой и оборудованием бойцов на СВО

17 сентября 2024, 06:54
Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья передал очередную партию снаряжения и оборудования на СВО

Сюжет
Правительство Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в Курской области, чтобы встретиться с приморскими бойцами и передать очередную, крупную партию специального снаряжения и оборудования, необходимого для борьбы с врагом.

Приборы ночного видения, мотоциклы класса «Эндуро», средства радиоэлектронной борьбы и fpv-дроны — это и многое другое необходимое для бойцов, вытесняющие захватчиков с российской территории, привез в Курскую область глава региона Олег Кожемяко, который уже не первый раз бывает на передовой. Груз распределят между подразделениями из Приморья, которые находятся сейчас в Курской области.

«Морпехи 155-й гвардейской бригады ТОФ, десантники 83-й гвардейской бригады ВДВ и бойцы добровольческого отряда „Тигр“ бок о бок сражаются на важном участке фронта вместе с другими частями ВС РФ», — отметил Олег Кожемяко.
Фото: primorsky.ru

Приморские подразделения активно выбивают противника с российской территории — за два контрнаступления враг с потерями ушел с более чем десяти населенных пунктов Курской области.

«Очень рад встрече с земляками. Мы обязательно продолжим поддерживать ребят техникой и снаряжением с учетом пожеланий на местах», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что в Приморье с самых первых дней проведения СВО развернута по-настоящему масштабная тыловая работа, которая позволяет обеспечивать наших бойцов всем необходимым. В крае изготавливают бронежелеты и экипировку для бойцов. Недавно губернатор края посетил одно из предприятий — швейный цех во Владивостоке, который большими партиями изготавливает тактическое снаряжение, одежду и плетет маскировочные сети.

Фото: primorsky.ru

В сентябре еще более 370 единиц снаряжения — пятиточечники были переданы военнослужащим на фронт. Трудятся в этом швейном цехе волонтеры всероссийского движения «Золотые руки ангела» — это в основном жены и матери военнослужащих — участников специальной военной операции. «Боевой отряд» в тылу, только во Владивостоке насчитывает 200 человек.

При этом правительство Приморского края по распоряжению главы региона помогает волонтерам с приобретением материалов и швейных машин.

«Волонтеры, неравнодушные люди шьют все необходимое, чтобы нашим ребятам было легче воевать, чувствовать тепло родного дома, сердец и рук родных, близких. Их ждут здесь с победой, верят в них. Сегодня воины 5-й армии демонстрируют успехи по всем направлениям, моряки-тихоокеанцы, десантники, летчики работают на победу, мы куем ее здесь — в тылу», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Кроме того регион наладил поставки и производство беспилотников, с помощью которых участники СВО смогли достичь высоких результатов в борьбе с противником. Общественники во всех муниципалитетах региона в ежедневном режиме плетут маскировочные сети. О каждом таком волонтерском формировании знает губернатор края, и некоторые из них посещает лично, правительство региона оказывает всяческую поддержку волонтерам в таком важном сегодня труде.

Фото: primorsky.ru

Олег Кожемяко постоянно лично привлекает дополнительные средства для приобретения автомобилей, мотоциклов для нужд СВО, а вся конфискованная техника, например, у чёрных лесорубов также отправляется на помощь фронту. Активно подключаются предприятия и неравнодушные приморцы.

Так, в сентябре еще восемь единиц высокопроходимых машин переданы приморские бойцы. Перед отправкой на фронт машины осмотрел глава Приморья Олег Кожемяко.

Он отметил, что ранее эти УАЗы, ЗИЛ и ГАЗ, которые послужат фронту, работали на лесопожарной станции в Пожарском округе. Перед отправкой транспорт прошел техподготовку и находится в хорошем состоянии. Служить на благо Отечеству отправится и машина, конфискованная у водителя за езду в нетрезвом состоянии.

«Восстановили технику в полной комплектации. Машины проверены, все на ходу, есть запчасти к ним. Такая техника нужна в помощь нашим ребятам, чтобы они скорее вернулись домой с победой», — сказал Олег Кожемяко.
Фото: primorsky.ru

Напомним, губернатор регулярно передает нашим военнослужащим специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края, а также коммерческих, общественных, благотворительных организаций. При этом все поступающее оборудование и техника распределяются по приморским частям и соединениям.

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