Олег Кожемяко: Мы продолжим обеспечивать техникой и оборудованием бойцов на СВО

Приборы ночного видения, мотоциклы класса «Эндуро», средства радиоэлектронной борьбы и fpv-дроны — это и многое другое необходимое для бойцов, вытесняющие захватчиков с российской территории, привез в Курскую область глава региона Олег Кожемяко, который уже не первый раз бывает на передовой. Груз распределят между подразделениями из Приморья, которые находятся сейчас в Курской области.