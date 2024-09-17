Пропавший в Амурской области вертолет ищут десятки человек: что известно о ЧП?

Posted 17 сентября, 06:22
Published 17 сентября, 06:22
Modified 17 сентября, 06:24
Updated 17 сентября, 06:24
Группа спасателей отправилась в Зейский район Амурской области, чтобы найти вертолет Robinson золотодобывающей компании. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на главк МЧС России по Амурской области.
В официальном заявлении говорится, что в понедельник на вертолете Robinson R66 №07424 сработал аварийный маяк. Воздушное судно летело по территории Зейского муниципального района, на борту было трое людей, полет был незарегистрированным.
По словам главного инженера золотодобывающей компании ООО «Хэргу», на поиски отправились две группы спасателей. По последним данным, к утру вторника поисковая операция не увенчалась успехом.
Для организации поисков из аэропорта Благовещенска в Зейский район направили вертолет МИ-8 с командой спасателей Дальневосточного спасательного центра.
Представители амурского центра гражданской защиты уточнили, что во вторник специалисты из Зеи присоединились к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета.
Специалисты центра уточнили, что на поиски отправились примерно 20 человек и семь единиц специальной техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8.
В администрации Зейского района Интерфаксу сообщили, что на данный момент нет данных о пассажирах на борту. Поскольку полет не был официально зарегистрирован, пока не удается определить количество людей на борту вертолета. Подробности станут известны после завершения поисковой операции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Дальнем Востоке пропал вертолет.