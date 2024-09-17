vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:22

Published 17 сентября, 06:22

Modified 17 сентября, 06:24

Updated 17 сентября, 06:24

Пропавший в Амурской области вертолет ищут десятки человек: что известно о ЧП?

Пропавший в Амурской области вертолет ищут десятки человек: что известно о ЧП?

17 сентября 2024, 06:22
Фото: 1MI
Сюжет
МЧС
На поиск пропавшего вертолета Robinson в Зейском округе Амурской области направились специалисты различных служб. Информацию о пассажирах и экипаже удастся уточнить после завершения поисков.

Группа спасателей отправилась в Зейский район Амурской области, чтобы найти вертолет Robinson золотодобывающей компании. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на главк МЧС России по Амурской области.

В официальном заявлении говорится, что в понедельник на вертолете Robinson R66 №07424 сработал аварийный маяк. Воздушное судно летело по территории Зейского муниципального района, на борту было трое людей, полет был незарегистрированным.

По словам главного инженера золотодобывающей компании ООО «Хэргу», на поиски отправились две группы спасателей. По последним данным, к утру вторника поисковая операция не увенчалась успехом.

Для организации поисков из аэропорта Благовещенска в Зейский район направили вертолет МИ-8 с командой спасателей Дальневосточного спасательного центра.

Представители амурского центра гражданской защиты уточнили, что во вторник специалисты из Зеи присоединились к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета.

Специалисты центра уточнили, что на поиски отправились примерно 20 человек и семь единиц специальной техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8.

В администрации Зейского района Интерфаксу сообщили, что на данный момент нет данных о пассажирах на борту. Поскольку полет не был официально зарегистрирован, пока не удается определить количество людей на борту вертолета. Подробности станут известны после завершения поисковой операции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Дальнем Востоке пропал вертолет.

Подали аварийный сигнал: вертолет пропал на Дальнем Востоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Симметричный ответ на «большую воду»: чем Приморье ответит на паводки?Rise Shine: что случилось с судном-сенсацией трехлетней давностиЧудовищная авария с летальным исходом случилась ночью во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Амурская область#МЧС#Спасатели#Вертолет#Техника#Пассажиры#Авария#Происшествия#Поиск
Подпишитесь
Популярное