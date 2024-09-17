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Posted 17 сентября, 02:02

Published 17 сентября, 02:02

Modified 17 сентября, 02:04

Updated 17 сентября, 02:04

Технологии «Терминала Астафьева» позволят экономить до 1.5 млрд. в год

Технологии «Терминала Астафьева» позволят экономить до 1.5 млрд. в год

17 сентября 2024, 02:02
Фото: Предоставлено Терминалом Астафьева
Сюжет
Экология
АО «Терминал Астафьева» разработал инновационную технологию, легшую в основу МТУ для перевозки контейнеров в полувагонах, которая наполовину экономит расход древесины. Инновацию смогут использовать все грузоотправители, эффект экономии для всех участников рынка достигнет полутора миллиардов рублей.

Как сообщили специалисты «Терминала Астафьева», работы по разработке новых МТУ начались в конце 2023 года.

«Как пионеры отправки контейнеров в полувагонах, у нас стояла задача ускорить процесс грузовых операций и снизить расходы на материалы для транспортировки. Согласно нормативам ОАО „РЖД“ был составлен проект и проведены расчеты, что крепление с меньшим количеством бруса и скоб выдержит все нагрузки в пути. Затем провели тестовую погрузку и пробное соударение вагонов, которые подтвердили наши расчеты», — сообщил Иван Трошкин, начальник службы жд-перевозок АО «Терминал Астафьева».
Фото: Предоставлено Терминалом Астафьева

На следующем этапе специалисты «Терминала Астафьева» загрузили по новой технологии контейнерный поезд и отправили его в Новосибирск. Где подтвердили отсутствие повреждений груза за 6 тысяч километров пути.

«Благодаря совместной работе с ОАО „РЖД“ нам удалось в сжатые сроки получить согласование в Центре фирменного транспортного обслуживания, и утвердить инновационные МТУ. После принятия второго этапа на один контейнерный поезд мы тратим до 8 кубометров бруса, вместо изначальных 17. Инновация позволит предприятию экономить до 44 тысяч кубометров древесины в год, которая в существующее время должна пригодиться на более важных участках жизнедеятельности нашей страны», — рассказал Алексей Владимиров, генеральный директор АО «Терминал Астафьева».
Фото: Предоставлено Терминалом Астафьева

При сохранении текущей скорость отправки контейнерных поездов, от трех в сутки, новые МТУ позволят «Терминалу Астафьева» сэкономить 175 миллионов рублей в год. И сберечь большой объем древесины.

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