Технологии «Терминала Астафьева» позволят экономить до 1.5 млрд. в год

Posted 17 сентября, 02:02
Published 17 сентября, 02:02
Modified 17 сентября, 02:04
Updated 17 сентября, 02:04
Как сообщили специалисты «Терминала Астафьева», работы по разработке новых МТУ начались в конце 2023 года.
«Как пионеры отправки контейнеров в полувагонах, у нас стояла задача ускорить процесс грузовых операций и снизить расходы на материалы для транспортировки. Согласно нормативам ОАО „РЖД“ был составлен проект и проведены расчеты, что крепление с меньшим количеством бруса и скоб выдержит все нагрузки в пути. Затем провели тестовую погрузку и пробное соударение вагонов, которые подтвердили наши расчеты», — сообщил Иван Трошкин, начальник службы жд-перевозок АО «Терминал Астафьева».
На следующем этапе специалисты «Терминала Астафьева» загрузили по новой технологии контейнерный поезд и отправили его в Новосибирск. Где подтвердили отсутствие повреждений груза за 6 тысяч километров пути.
«Благодаря совместной работе с ОАО „РЖД“ нам удалось в сжатые сроки получить согласование в Центре фирменного транспортного обслуживания, и утвердить инновационные МТУ. После принятия второго этапа на один контейнерный поезд мы тратим до 8 кубометров бруса, вместо изначальных 17. Инновация позволит предприятию экономить до 44 тысяч кубометров древесины в год, которая в существующее время должна пригодиться на более важных участках жизнедеятельности нашей страны», — рассказал Алексей Владимиров, генеральный директор АО «Терминал Астафьева».
При сохранении текущей скорость отправки контейнерных поездов, от трех в сутки, новые МТУ позволят «Терминалу Астафьева» сэкономить 175 миллионов рублей в год. И сберечь большой объем древесины.