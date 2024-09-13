Сильный дождь ударит уже через несколько часов — предупреждение мэрии Владивостока

Posted 13 сентября, 04:08
Published 13 сентября, 04:08
Modified 13 сентября, 04:10
Updated 13 сентября, 04:10
По информации Примгидромнта, в ближайшие выходные во Владивостоке ожидается дождливая погода, а во второй половине субботы местами будет идти сильный дождь, в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков за 12 часов и меньше.
Жителей и гостей города просят отказаться от отдыха на берегу и купания в море, а также быть очень осторожными на дорогах.
Не рекомендуется ставить автомобили в низинах, где возможны затопления во время дождя, рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут повалиться при сильном ветре.
Родителям важно не оставлять детей без присмотра.
Информацию о чрезвычайных ситуациях, связанных с непогодой, будут принимать круглосуточнв единой диспетчерской службе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пройдут сильные дожди, а после них заметно похолодает.