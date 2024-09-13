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Posted 13 сентября, 04:08

Published 13 сентября, 04:08

Modified 13 сентября, 04:10

Updated 13 сентября, 04:10

Администрация Владивостока предупреждает о сильных осадках в ближайшие выходные

Сильный дождь ударит уже через несколько часов — предупреждение мэрии Владивостока

13 сентября 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney

Администрация Владивостока предупреждает о сильных осадках в ближайшие выходные

Сюжет
Погода
Уже в субботу по Владивостоку ударит сильный дождь. Местами может выпасть более 20 миллиметров осадков всего за несколько часов.

По информации Примгидромнта, в ближайшие выходные во Владивостоке ожидается дождливая погода, а во второй половине субботы местами будет идти сильный дождь, в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков за 12 часов и меньше.

Жителей и гостей города просят отказаться от отдыха на берегу и купания в море, а также быть очень осторожными на дорогах.

Не рекомендуется ставить автомобили в низинах, где возможны затопления во время дождя, рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут повалиться при сильном ветре.

Родителям важно не оставлять детей без присмотра.

Информацию о чрезвычайных ситуациях, связанных с непогодой, будут принимать круглосуточнв единой диспетчерской службе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пройдут сильные дожди, а после них заметно похолодает.

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