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Posted 18 сентября, 07:40

Published 18 сентября, 07:40

Modified 18 сентября, 07:42

Updated 18 сентября, 07:42

Пожар продолжается на Китайском рынке в Уссурийске — прокуратура начала проверку

Пожар продолжается на Китайском рынке в Уссурийске — прокуратура начала проверку

18 сентября 2024, 07:40
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
В результате пожара на ул. Теремецкого, 20 «А» в г. Уссурийске, который затронул складские помещения общей площадью 3 тыс. м2, прокуратура начала проверку с участием заместителя прокурора Алексея Колмакова, чтобы выяснить причины инцидента и провести административное расследование.

Прокуратура Уссурийска начала проверку по факту пожара, который произошел в районе «Китайского рынка».

Днем 18 сентября 2024 года на Теремецкого, 20 «А», в Уссурийске случился пожар в складских помещениях. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров.

Установлено, что постройки и земельный участок принадлежат частному предпринимателю.

Видео: prosecutor_pk.

На тушение огня уже направлено более 10 пожарных бригад.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия прибыл заместитель прокурора Уссурийска.

Прокуратура взяла под свой контроль выявление причин пожара и проведение административного расследования по факту случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на месте пожара уже работают специалисты МЧС.

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