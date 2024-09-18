Пожар продолжается на Китайском рынке в Уссурийске — прокуратура начала проверку

Posted 18 сентября, 07:40
Published 18 сентября, 07:40
Modified 18 сентября, 07:42
Updated 18 сентября, 07:42
Прокуратура Уссурийска начала проверку по факту пожара, который произошел в районе «Китайского рынка».
Днем 18 сентября 2024 года на Теремецкого, 20 «А», в Уссурийске случился пожар в складских помещениях. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров.
Установлено, что постройки и земельный участок принадлежат частному предпринимателю.
На тушение огня уже направлено более 10 пожарных бригад.
Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия прибыл заместитель прокурора Уссурийска.
Прокуратура взяла под свой контроль выявление причин пожара и проведение административного расследования по факту случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на месте пожара уже работают специалисты МЧС.