Пожар продолжается на Китайском рынке в Уссурийске — прокуратура начала проверку

Сюжет Пожар

В результате пожара на ул. Теремецкого, 20 «А» в г. Уссурийске, который затронул складские помещения общей площадью 3 тыс. м2, прокуратура начала проверку с участием заместителя прокурора Алексея Колмакова, чтобы выяснить причины инцидента и провести административное расследование.