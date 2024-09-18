Площадь пожара в Уссурийске достигла 3000 квадратных метров — бойцы МЧС уже на месте

Posted 18 сентября, 06:37
Published 18 сентября, 06:37
Modified 18 сентября, 06:39
Updated 18 сентября, 06:39
Возгорание произошло днем в среду, 18 сентября. О случившемся быстро сообщили жители города: столбы дыма было видно практически по всему городу. Также сначала предполагалось, что горит пиротехника — такой вывод сделали местные жители из-за характерных звуков хлопков.
Специалисты краевого управления МЧС сообщили подробности о пожаре на складе в Уссурийске.
Выяснилось, что горит склад стройматериалов. Площадь, охваченная огнем, достигла 3 тысяч квадратных метров. В данный момент на месте работают несколько бригад пожарных МЧС России. Появилась информация, что потребовалось привлечь к тушению пожарный поезд.
О пострадавших информации пока нет. Обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Уссурийске.