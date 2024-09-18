Площадь пожара в Уссурийске достигла 3000 квадратных метров — бойцы МЧС уже на месте

Возгорание произошло днем в среду, 18 сентября. О случившемся быстро сообщили жители города: столбы дыма было видно практически по всему городу. Также сначала предполагалось, что горит пиротехника — такой вывод сделали местные жители из-за характерных звуков хлопков.