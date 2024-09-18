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Posted 18 сентября, 06:37

Published 18 сентября, 06:37

Modified 18 сентября, 06:39

Updated 18 сентября, 06:39

Пожарные тушат горящий склад со стройматериалами в Уссурийске в Приморском крае

Площадь пожара в Уссурийске достигла 3000 квадратных метров — бойцы МЧС уже на месте

18 сентября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney

Пожарные тушат горящий склад со стройматериалами в Уссурийске в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В краевом управлении МЧС сообщили, что пожар в Уссурийске начался на складе стройматериалов. Огонь охватил огромную площадь, пожарные уже на месте.

Возгорание произошло днем в среду, 18 сентября. О случившемся быстро сообщили жители города: столбы дыма было видно практически по всему городу. Также сначала предполагалось, что горит пиротехника — такой вывод сделали местные жители из-за характерных звуков хлопков.

Специалисты краевого управления МЧС сообщили подробности о пожаре на складе в Уссурийске.

Выяснилось, что горит склад стройматериалов. Площадь, охваченная огнем, достигла 3 тысяч квадратных метров. В данный момент на месте работают несколько бригад пожарных МЧС России. Появилась информация, что потребовалось привлечь к тушению пожарный поезд.

О пострадавших информации пока нет. Обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Уссурийске.

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