Мертвого дикого хищника нашли в жилом квартале Владивостока

Posted 19 сентября, 01:54
Published 19 сентября, 01:54
Modified 19 сентября, 01:56
Updated 19 сентября, 01:56
В новых медиа появились фото с лисой, которая зашла в один из жилых кварталов в районе Вторая Речка. К сожалению, зверь наведался во Владивосток и погиб.
Мертвое тело лежит около проезжей части, будто кто-то сместил животное на обочину. В социальных сетях предположили, что обитательницу леса мог сбить автомобиль.
Важно отметить, что лисы стали наведываться в муниципалитеты довольно часто. Рыжую плутовку совсем недавно видели в районе Тихой.