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Posted 19 сентября, 01:54

Published 19 сентября, 01:54

Modified 19 сентября, 01:56

Updated 19 сентября, 01:56

Дикое животное обнаружили в спальном районе города в Приморье

Мертвого дикого хищника нашли в жилом квартале Владивостока

19 сентября 2024, 01:54
Фото: 1MI

Дикое животное обнаружили в спальном районе города в Приморье

Сюжет
Животные
Лесные жители нередко подходили к муниципалитетам в разных частях Приморского края. К сожалению, теперь хищники заходят и в дальневосточную столицу. Одна из опасных вылазок закончилась весьма плачевно для животного.

В новых медиа появились фото с лисой, которая зашла в один из жилых кварталов в районе Вторая Речка. К сожалению, зверь наведался во Владивосток и погиб.

Мертвое тело лежит около проезжей части, будто кто-то сместил животное на обочину. В социальных сетях предположили, что обитательницу леса мог сбить автомобиль.

Фото: vtoryakvdk

Важно отметить, что лисы стали наведываться в муниципалитеты довольно часто. Рыжую плутовку совсем недавно видели в районе Тихой.

Хищники стали заходить в города в Приморском крае — видео
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