Осенняя погода — on: после дождей резко похолодает в Приморье

Сегодня, 19 сентября, антициклон покинет регион. Вместо него в Приморье наведается циклон. Ближе к вечеру ожидаются дожди на севере, сообщает «Примгидромет». В других районах существенных осадков не прогнозируется. Максимальный температурный фон составит +15 — +26 °C. Однако ночные температуры понизятся до +8 — +15°C, а на севере +3 — +6 °C.