Осенняя погода — on: после дождей резко похолодает в Приморье

Posted 19 сентября, 00:33
Published 19 сентября, 00:33
Modified 19 сентября, 00:35
Updated 19 сентября, 00:35
Сегодня, 19 сентября, антициклон покинет регион. Вместо него в Приморье наведается циклон. Ближе к вечеру ожидаются дожди на севере, сообщает «Примгидромет». В других районах существенных осадков не прогнозируется. Максимальный температурный фон составит +15 — +26 °C. Однако ночные температуры понизятся до +8 — +15°C, а на севере +3 — +6 °C.
Завтра, 20 сентября, непогода сменится волной холода. Днем воздух прогреется до +10 — +17 °C.
Во Владивостоке серьезных осадкой не предвидится, столбики термометров покажут +19 — +22 °C. Ночью пройдет небольшой дождь. В четверг станет холодно, — +12 — +15 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сохраняется хорошая погода.