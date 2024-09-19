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Posted 19 сентября, 00:33

Published 19 сентября, 00:33

Modified 19 сентября, 00:35

Updated 19 сентября, 00:35

Осадки и понижение температур ожидается в Приморском крае

Осенняя погода — on: после дождей резко похолодает в Приморье

19 сентября 2024, 00:33
Фото: Изображение Midjourney

Осадки и понижение температур ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Циклон принесет в Приморский край серьезные погодные изменения. Станет не только мокро, но и холодно.

Сегодня, 19 сентября, антициклон покинет регион. Вместо него в Приморье наведается циклон. Ближе к вечеру ожидаются дожди на севере, сообщает «Примгидромет». В других районах существенных осадков не прогнозируется. Максимальный температурный фон составит +15 — +26 °C. Однако ночные температуры понизятся до +8 — +15°C, а на севере +3 — +6 °C.

Завтра, 20 сентября, непогода сменится волной холода. Днем воздух прогреется до +10 — +17 °C.

Во Владивостоке серьезных осадкой не предвидится, столбики термометров покажут +19 — +22 °C. Ночью пройдет небольшой дождь. В четверг станет холодно, — +12 — +15 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сохраняется хорошая погода.

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