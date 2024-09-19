Совсем скоро нагрянет непогода: дожди подпортят теплую осень в Приморье

Posted 19 сентября, 00:12
Published 19 сентября, 00:12
Modified 19 сентября, 00:14
Updated 19 сентября, 00:14
Сегодня, 19 сентября, в регионе ожидаются дожди, преимущественно в северных районах, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +17 — +26 °C.
Во Владивостоке переменная облачность, а после обеда не исключены небольшие осадки. Северо-западный ветер сменится сильным южным дуновением. Воздух прогреется до +19 — +21 °C.
В Уссурийске переменная облачность, дождей не прогнозируется. Слабое северо-западное дуновение сменит направления, — во второй половине южный сильный ветер. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +24 °C.
В Находке переменная облачность, осадков не предвидится. После полудня юго-восточный слабый ветер сменится умеренным. Столбики термометров покажут +23 — +25 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в северных районах уличные градусники показывали 30 градусов жары в Приморье.