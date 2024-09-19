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Posted 19 сентября, 00:12

Published 19 сентября, 00:12

Modified 19 сентября, 00:14

Updated 19 сентября, 00:14

Дожди и сильный ветер ударят по Приморскому краю

Совсем скоро нагрянет непогода: дожди подпортят теплую осень в Приморье

19 сентября 2024, 00:12
Фото: 1MI

Дожди и сильный ветер ударят по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Пока осень балует Приморский край высокими температурами. Однако «ложка дегтя» в виде осадков все же ожидается.

Сегодня, 19 сентября, в регионе ожидаются дожди, преимущественно в северных районах, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +17 — +26 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, а после обеда не исключены небольшие осадки. Северо-западный ветер сменится сильным южным дуновением. Воздух прогреется до +19 — +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, дождей не прогнозируется. Слабое северо-западное дуновение сменит направления, — во второй половине южный сильный ветер. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +24 °C.

В Находке переменная облачность, осадков не предвидится. После полудня юго-восточный слабый ветер сменится умеренным. Столбики термометров покажут +23 — +25 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +20°C;
  • Залив Находка — +16°C;
  • Залив Посьета — +20°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в северных районах уличные градусники показывали 30 градусов жары в Приморье.

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