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Posted 16 сентября, 00:42

Published 16 сентября, 00:42

Modified 16 сентября, 00:44

Updated 16 сентября, 00:44

Непогода и разные температуры ожидаются в Приморском крае

Много дождей и потепление: нестабильная погода продолжается в Приморье

16 сентября 2024, 00:42
Фото: 1MI

Непогода и разные температуры ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край опять ощутит переменчивость матушки природы. В регионе будет то мокро, то ветрено, то тепло.

Сегодня вечером, 16 сентября, непогода вновь обрушится на Приморье, сообщает портал «Маглипогода». Однако фронт ожидается не только «мокрый», но и теплый, — после него в регионе повысится температурный фон. В течение дня усилится ветер, а ближе к вечеру начнутся дожди, которые продлятся до завтра.

Но 17 и 18 сентября погода вновь порадует жителей края, а 19–20 сентября синоптические качели продолжатся, — ожидается полярный фронт. Тем не менее, в выходные приморцы снова обрадуются улучшению погодной обстановки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем сегодня удивит погода в Приморском крае.

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