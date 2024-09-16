Много дождей и потепление: нестабильная погода продолжается в Приморье

Сегодня вечером, 16 сентября, непогода вновь обрушится на Приморье, сообщает портал «Маглипогода». Однако фронт ожидается не только «мокрый», но и теплый, — после него в регионе повысится температурный фон. В течение дня усилится ветер, а ближе к вечеру начнутся дожди, которые продлятся до завтра.