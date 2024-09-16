Много дождей и потепление: нестабильная погода продолжается в Приморье

Posted 16 сентября, 00:42
Published 16 сентября, 00:42
Modified 16 сентября, 00:44
Updated 16 сентября, 00:44
Сегодня вечером, 16 сентября, непогода вновь обрушится на Приморье, сообщает портал «Маглипогода». Однако фронт ожидается не только «мокрый», но и теплый, — после него в регионе повысится температурный фон. В течение дня усилится ветер, а ближе к вечеру начнутся дожди, которые продлятся до завтра.
Но 17 и 18 сентября погода вновь порадует жителей края, а 19–20 сентября синоптические качели продолжатся, — ожидается полярный фронт. Тем не менее, в выходные приморцы снова обрадуются улучшению погодной обстановки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем сегодня удивит погода в Приморском крае.