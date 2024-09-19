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Posted 19 сентября, 09:59

Published 19 сентября, 09:59

Modified 19 сентября, 10:01

Updated 19 сентября, 10:01

Осквернившего памятник мужчину ищут следователи в Приморье

Осквернившего памятник мужчину ищут следователи в Приморье

19 сентября 2024, 09:59
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в Приморье проводят расследование по факту осквернения памятника Рихарду Зорге.

В ходе анализа информации в сети 19 сентября 2024 года удалось выяснить, что неизвестный мужчина осквернил памятник Герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке. По факту случившегося следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ.

После определения личности подозреваемого в ходе следственных действий, мужчину доставят в отдел СКР Приморья для дальнейших процессуальных действий.

Следователи регионального Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия, на месте проведен осмотр и изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция Приморья ищет циничного вандала.

Циничного вандала ищет полиция во Владивостоке
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