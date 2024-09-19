Осквернившего памятник мужчину ищут следователи в Приморье

В ходе анализа информации в сети 19 сентября 2024 года удалось выяснить, что неизвестный мужчина осквернил памятник Герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке. По факту случившегося следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ.