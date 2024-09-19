Осквернившего памятник мужчину ищут следователи в Приморье

Posted 19 сентября, 09:59
Published 19 сентября, 09:59
Modified 19 сентября, 10:01
Updated 19 сентября, 10:01
В ходе анализа информации в сети 19 сентября 2024 года удалось выяснить, что неизвестный мужчина осквернил памятник Герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке. По факту случившегося следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ.
После определения личности подозреваемого в ходе следственных действий, мужчину доставят в отдел СКР Приморья для дальнейших процессуальных действий.
Следователи регионального Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия, на месте проведен осмотр и изъяты записи с камер видеонаблюдения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция Приморья ищет циничного вандала.