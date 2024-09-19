«Перевернулся несколько раз»: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье

Posted 18 сентября, 23:45
Published 18 сентября, 23:45
Modified 18 сентября, 23:47
Updated 18 сентября, 23:47
В Находке в районе Волны случилось жуткое дорожное происшествие. Страшные кадры «разлетелись» в новых медиа. По словам очевидцев, рулевая Honda Fit протаранила Subaru. На камеру видеонаблюдения попал момент последствий, — «Субару» несколько раз перевернулся в результате столкновения с малолитражкой.
В новых медиа сообщили, участники инцидента живы. Другие подробности выясняются. Также в социальных сетях отметили, что автомобилистка, виновная в ДТП, была нетрезвая.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой «Фит» очутился на косогоре в пригороде дальневосточной столицы.