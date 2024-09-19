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Posted 18 сентября, 23:45

Published 18 сентября, 23:45

Modified 18 сентября, 23:47

Updated 18 сентября, 23:47

Автомобиль опрокинулся после страшной аварии в Приморском крае

«Перевернулся несколько раз»: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье

18 сентября 2024, 23:45
Фото: 1MI

Автомобиль опрокинулся после страшной аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Приморском крае камера видеонаблюдения зафиксировала чудовищное ДТП, которое спровоцировала дама подшофе.

В Находке в районе Волны случилось жуткое дорожное происшествие. Страшные кадры «разлетелись» в новых медиа. По словам очевидцев, рулевая Honda Fit протаранила Subaru. На камеру видеонаблюдения попал момент последствий, — «Субару» несколько раз перевернулся в результате столкновения с малолитражкой.

В новых медиа сообщили, участники инцидента живы. Другие подробности выясняются. Также в социальных сетях отметили, что автомобилистка, виновная в ДТП, была нетрезвая.

Видео: livadia_prim.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой «Фит» очутился на косогоре в пригороде дальневосточной столицы.

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