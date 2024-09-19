«Перевернулся несколько раз»: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье

В Находке в районе Волны случилось жуткое дорожное происшествие. Страшные кадры «разлетелись» в новых медиа. По словам очевидцев, рулевая Honda Fit протаранила Subaru. На камеру видеонаблюдения попал момент последствий, — «Субару» несколько раз перевернулся в результате столкновения с малолитражкой.