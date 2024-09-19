Полыхало больше суток: пожарные потушили серьезное возгорание склада в Приморье

Posted 19 сентября, 10:28
Published 19 сентября, 10:28
Modified 19 сентября, 10:30
Updated 19 сентября, 10:30
Пожарные МЧС России успешно потушили крупный пожар складов в Уссурийске.
Площадь возгорания составила приблизительно 3000 квадратных метров. По уточненным данным, огонь уничтожил полностью 4 склада с товаром и повредил здание для административных нужд. Никто не пострадал в результате происшествия, сообщили в краевом управлении МЧС России.
Причины пожара и ущерб, который он принес, выясняются в данный момент. Сотрудники МЧС и эксперты пожарной лаборатории проводят проверку на месте инцидента.
Пожар начался днем 18 сентября на улице Теремецкого, там вспыхнул огонь на складе. Через 5 минут на месте начали работать спасатели. Они тушили пожар третьего ранга сложности. Работать было тяжело из-за большого количества горючих материалов в складах, таких как краски и газовые баллоны.
Для ликвидации пожара было задействовано 30 единиц техники, 3 пожарных поезда и 119 человек личного состава, сообщили сотрудники МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по версии очевидцев, пожар на складах в Уссурийске начался из-за загоревшейся машины.