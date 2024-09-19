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Posted 19 сентября, 10:28

Published 19 сентября, 10:28

Modified 19 сентября, 10:30

Updated 19 сентября, 10:30

Пожар, бушевавший больше суток, потушили в Приморском крае

Полыхало больше суток: пожарные потушили серьезное возгорание склада в Приморье

19 сентября 2024, 10:28
Фото: 1MI

Пожар, бушевавший больше суток, потушили в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пожарные МЧС России успешно потушили крупное возгорание складов в Уссурийске. Огонь уничтожил 4 склада и повредил административное здание в Приморье.

Пожарные МЧС России успешно потушили крупный пожар складов в Уссурийске.

Площадь возгорания составила приблизительно 3000 квадратных метров. По уточненным данным, огонь уничтожил полностью 4 склада с товаром и повредил здание для административных нужд. Никто не пострадал в результате происшествия, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Причины пожара и ущерб, который он принес, выясняются в данный момент. Сотрудники МЧС и эксперты пожарной лаборатории проводят проверку на месте инцидента.

Пожар начался днем 18 сентября на улице Теремецкого, там вспыхнул огонь на складе. Через 5 минут на месте начали работать спасатели. Они тушили пожар третьего ранга сложности. Работать было тяжело из-за большого количества горючих материалов в складах, таких как краски и газовые баллоны.

Для ликвидации пожара было задействовано 30 единиц техники, 3 пожарных поезда и 119 человек личного состава, сообщили сотрудники МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по версии очевидцев, пожар на складах в Уссурийске начался из-за загоревшейся машины.

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