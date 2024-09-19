Полыхало больше суток: пожарные потушили серьезное возгорание склада в Приморье

Пожар начался днем 18 сентября на улице Теремецкого, там вспыхнул огонь на складе. Через 5 минут на месте начали работать спасатели. Они тушили пожар третьего ранга сложности. Работать было тяжело из-за большого количества горючих материалов в складах, таких как краски и газовые баллоны.