Пошел под суд: мужчина поплатился за подкуп избирателей на выборах в Приморье

Posted 19 сентября, 04:07
Published 19 сентября, 04:07
Modified 19 сентября, 04:09
Updated 19 сентября, 04:09
Мужчину осудили за попытку подкупить избирателей в период выборов в одном из муниципалитетов Приморья, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Отец кандидата в депутаты Думы Дальнереченского округа организовал подвоз бесплатной воды для горожан. Благотворительную акцию реализовали на автомобиле, на котором был замечен агитационный материал, поддерживающий сына инициатора благого дела.
На приморца завели административное дело за подкуп избирателей. На суде фигурант раскаялся и попросил, чтобы его не наказывали строго.
«При назначении наказания, суд учел данные мужчины, состояние его здоровья, и посчитал возможным назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб», — отметили в telegram-канале судебной системы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморца лишили свободы за серию краж во Владивостоке.