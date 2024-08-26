Троих дебоширов задержали полицейские при поддержке «Тигров» во Владивостоке

Однако приморцы не только ослушались патрульных, но и начали агрессивно себя вести, провоцируя драку. Один из сотрудников полиции выстрелил в воздух из табельного оружия, после чего стражи порядка задержали нетрезвую компанию, — 30-летнюю женщину и двоих мужчин 34 и 39 лет, — для выяснения обстоятельств.