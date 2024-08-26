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Posted 26 августа, 06:57

Published 26 августа, 06:57

Modified 26 августа, 06:59

Updated 26 августа, 06:59

Сотрудники полиции задержали нарушителей покоя в Приморском крае

Троих дебоширов задержали полицейские при поддержке «Тигров» во Владивостоке

26 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI

Сотрудники полиции задержали нарушителей покоя в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Договориться по-хорошему с агрессивными горожанами не удалось во Владивостоке. Правоохранители не поддались провокациям нетрезвых нарушителей и оперативно завершили алкогольную посиделку.

Стражи порядка совместно с добровольной народной дружиной «Тигр» задержали нарушителей покоя на Адмирала Угрюмова, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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Правоохранители заметили компанию горожан, которая распивала спиртное на придомовой территории, нарушая общественный порядок. Полицейские потребовали прекратить алкогольную посиделку.

Однако приморцы не только ослушались патрульных, но и начали агрессивно себя вести, провоцируя драку. Один из сотрудников полиции выстрелил в воздух из табельного оружия, после чего стражи порядка задержали нетрезвую компанию, — 30-летнюю женщину и двоих мужчин 34 и 39 лет, — для выяснения обстоятельств.

«По результатам прохождения медицинского освидетельствования установлено, что правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметили в МВД.

На задержанных составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах. Теперь нарушителям грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники полиции спасли семимесячного малыша с высокой температурой в Приморье.

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