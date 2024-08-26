Троих дебоширов задержали полицейские при поддержке «Тигров» во Владивостоке

Posted 26 августа, 06:57
Published 26 августа, 06:57
Modified 26 августа, 06:59
Updated 26 августа, 06:59
Стражи порядка совместно с добровольной народной дружиной «Тигр» задержали нарушителей покоя на Адмирала Угрюмова, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.
Правоохранители заметили компанию горожан, которая распивала спиртное на придомовой территории, нарушая общественный порядок. Полицейские потребовали прекратить алкогольную посиделку.
Однако приморцы не только ослушались патрульных, но и начали агрессивно себя вести, провоцируя драку. Один из сотрудников полиции выстрелил в воздух из табельного оружия, после чего стражи порядка задержали нетрезвую компанию, — 30-летнюю женщину и двоих мужчин 34 и 39 лет, — для выяснения обстоятельств.
«По результатам прохождения медицинского освидетельствования установлено, что правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметили в МВД.
На задержанных составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах. Теперь нарушителям грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники полиции спасли семимесячного малыша с высокой температурой в Приморье.