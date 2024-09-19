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Posted 19 сентября, 05:52

Published 19 сентября, 05:52

Modified 19 сентября, 05:54

Updated 19 сентября, 05:54

Возраст — 250 миллионов лет: останки древних существ нашли в Приморье — видео

Возраст — 250 миллионов лет: останки древних существ нашли в Приморье — видео

19 сентября 2024, 05:52
Фото: pxhere.com
Сюжет
История
На берегу острова Житкова в Приморье обнаружили аммониты, возраст которых составляет 250 миллионов лет. Эти «ровесники» динозавров могут стать частью новой экспозиции с останками ихтиозавров и других древностей в Приморском океанариуме.

Специалисты Приморского океанариума снова обнаружили аммониты. Что удивительно, возраст окаменелостей — 250 миллионов лет.

Не исключено, что этот камень — «современник» динозавров, впечатление такая мысль создает непередаваемое. Аммонеи — показатель возраста горных пород в Приморье и повод посетить океанариум.

Видео: primocean_aquarium.

Нашли их на берегу острова Житкова — в настоящем музее под открытым небом. Там постоянно находят исторические ценности. Сотрудники океанариума уже размышляют над созданием новой экспозиции, в которую войдут останки морских ящеров и другие древние вещи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на берег в Приморье выбросило огромное древнее существо.

Огромное древнее существо выбросило на берег во Владивостоке — фото
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