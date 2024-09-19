Возраст — 250 миллионов лет: останки древних существ нашли в Приморье — видео

Сюжет История

На берегу острова Житкова в Приморье обнаружили аммониты, возраст которых составляет 250 миллионов лет. Эти «ровесники» динозавров могут стать частью новой экспозиции с останками ихтиозавров и других древностей в Приморском океанариуме.