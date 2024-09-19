Возраст — 250 миллионов лет: останки древних существ нашли в Приморье — видео

Posted 19 сентября, 05:52
Published 19 сентября, 05:52
Modified 19 сентября, 05:54
Updated 19 сентября, 05:54
Специалисты Приморского океанариума снова обнаружили аммониты. Что удивительно, возраст окаменелостей — 250 миллионов лет.
Не исключено, что этот камень — «современник» динозавров, впечатление такая мысль создает непередаваемое. Аммонеи — показатель возраста горных пород в Приморье и повод посетить океанариум.
Нашли их на берегу острова Житкова — в настоящем музее под открытым небом. Там постоянно находят исторические ценности. Сотрудники океанариума уже размышляют над созданием новой экспозиции, в которую войдут останки морских ящеров и другие древние вещи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на берег в Приморье выбросило огромное древнее существо.