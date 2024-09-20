Что такое автоследование и как оно помогает новичкам зарабатывать на бирже

Отметим, что при использовании любых способов инвестирования существуют рыночные риски. Также стоит принимать во внимание тот факт, что определенные стратегии могут не соответствовать целям конкретного инвестора. Из-за ошибки при их выборе можно не достичь желаемого результата. Поэтому, если возникают сомнения, стоит проконсультироваться с финансовым советником. А инвесторы со стажем рекомендуют не инвестировать все свободные деньги и не ждать мгновенной прибыли: со своей первой сделки Уоррен Баффет заработал 5 долларов и считал этот опыт бесценным.