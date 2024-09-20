Десятки жилых домов остались без электричества во Владивостоке

Posted 20 сентября, 05:55
Published 20 сентября, 05:55
Modified 20 сентября, 05:57
Updated 20 сентября, 05:57
Многоквартирные и частные дома в Первомайском районе остались без света. По десяткам адресов нет электроэнергии. По словам жителей, сеть оказалась обесточена примерно в 15:20.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к сотрудникам ВПЭС. Специалисты сообщили, что отключение электричества произошло из-за аварии.
Ремонтная бригада уже работает над устранением неполадок и подключением потребителей. Дать свет в дома обещают к 18:40.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.