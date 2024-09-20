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Posted 20 сентября, 05:55

Published 20 сентября, 05:55

Modified 20 сентября, 05:57

Updated 20 сентября, 05:57

Десятки жилых домов остались без электричества во Владивостоке

Десятки жилых домов остались без электричества во Владивостоке

20 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Сюжет
Электричество
Около сотни жилых домов в Первомайском районе Владивостока остались без электроэнергии.

Многоквартирные и частные дома в Первомайском районе остались без света. По десяткам адресов нет электроэнергии. По словам жителей, сеть оказалась обесточена примерно в 15:20.

Фото: off.vpes.ru

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к сотрудникам ВПЭС. Специалисты сообщили, что отключение электричества произошло из-за аварии.

Ремонтная бригада уже работает над устранением неполадок и подключением потребителей. Дать свет в дома обещают к 18:40.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.

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