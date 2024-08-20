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Posted 19 августа, 23:36

Published 19 августа, 23:36

Modified 20 августа, 01:37

Updated 20 августа, 01:37

Более 20 адресов обесточены во Владивостоке из-за мощного циклона

Ливни ударили по инфраструктуре: без света остались 26 адресов во Владивостоке

19 августа 2024, 23:36
Фото: Изображение Midjourney

Более 20 адресов обесточены во Владивостоке из-за мощного циклона

Сюжет
Электроэнергия
26 домов остались без электроснабжения во Владивостоке. Более того, данные адреса будут обесточены, пока стихия бушует на территории Приморского края.

В течение ночи аварийные бригады устраняли аварийные отключения электроэнергии в дальневосточной столице, сообщает ВПЭС. Однако десять улиц остаются без света.

Сегодня, 20 августа, в 9 часов утра часть жилых домов и социальных объектов не подключены к электроснабжению по адресам:

  • Фадеева, 2, 4, 4а, 4б;
  • Связи 17, 19, 22;
  • 50 лет ВЛКСМ, 15, 17;
  • Гризодубовой 5, 7, 9;
  • Полярная, 8;
  • Луговая 35, 37, 39, 41, 43;
  • Кипарисовая, 14, 18, 20;
  • Каштановая, 5;
  • Борисенко, 10, 16, 8;
  • Добровольского, 20.

Важно отметить, трансформаторные подстанции подтопило. Поэтому, аварийно-восстановительные работы продолжатся только тогда, когда закончатся дожди и рабочие просушат оборудование.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после мощного циклона в Приморье наведается тайфун.

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