Ливни ударили по инфраструктуре: без света остались 26 адресов во Владивостоке

Posted 19 августа, 23:36
Published 19 августа, 23:36
Modified 20 августа, 01:37
Updated 20 августа, 01:37
В течение ночи аварийные бригады устраняли аварийные отключения электроэнергии в дальневосточной столице, сообщает ВПЭС. Однако десять улиц остаются без света.
Сегодня, 20 августа, в 9 часов утра часть жилых домов и социальных объектов не подключены к электроснабжению по адресам:
Важно отметить, трансформаторные подстанции подтопило. Поэтому, аварийно-восстановительные работы продолжатся только тогда, когда закончатся дожди и рабочие просушат оборудование.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после мощного циклона в Приморье наведается тайфун.