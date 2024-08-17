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Posted 17 августа, 00:27

Published 17 августа, 00:27

Modified 17 августа, 00:29

Updated 17 августа, 00:29

Когда восстановят электроснабжение во Владивостоке после массового отключения?

Более 15 улиц Владивостока остаются без электричества после блэкаута в Приморье

17 августа 2024, 00:27
Фото: 1MI.

Когда восстановят электроснабжение во Владивостоке после массового отключения?

Сюжет
Электричество
Некоторые жители дальневосточной столицы остаются без света после аварийного отключения по всему Приморскому краю. Специалисты обозначили сроки восстановления подачи электричества.

16 августа массовое отключение света случилось в Приморском крае. ДРСК сообщили о том, что электричество вернулось в регион, распределительная компания вернулась к работе в штатном режиме.

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Однако во Владивостоке некоторые улицы до сих пор остаются без коммунальной услуги, но рабочие бригады уже трудятся над аварийно-восстановительными работами. В пресс-службе ВПЭС поделились актуальной информацией об отключения 17 августа.

Специалисты устраняют аварию, которая оставила без света дома и социально-значимые объекты на Карбышева и Шошина. Ориентировочно проблему устранят к 13:50.

Аналогичная ситуация на Абрекской, Володарского, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера, Пушкинской, Светланской. Бригада восстановит электроснабжение к 13:30.

Аварийное отключение коснулось также Успенского, Зеленый переулок, Мечникова, Фанерной, Фета. На этих улицах подача электричества начнется примерно в 11:00.

Также работники ВПЭС работают на Марченко, Баляева и Стрелочной. На этих улицах тоже дома остаются без напряжения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда во Владивостоке восстановят подачу воды.

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