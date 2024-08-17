Более 15 улиц Владивостока остаются без электричества после блэкаута в Приморье

Posted 17 августа, 00:27
Published 17 августа, 00:27
Modified 17 августа, 00:29
Updated 17 августа, 00:29
16 августа массовое отключение света случилось в Приморском крае. ДРСК сообщили о том, что электричество вернулось в регион, распределительная компания вернулась к работе в штатном режиме.
Однако во Владивостоке некоторые улицы до сих пор остаются без коммунальной услуги, но рабочие бригады уже трудятся над аварийно-восстановительными работами. В пресс-службе ВПЭС поделились актуальной информацией об отключения 17 августа.
Специалисты устраняют аварию, которая оставила без света дома и социально-значимые объекты на Карбышева и Шошина. Ориентировочно проблему устранят к 13:50.
Аналогичная ситуация на Абрекской, Володарского, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера, Пушкинской, Светланской. Бригада восстановит электроснабжение к 13:30.
Аварийное отключение коснулось также Успенского, Зеленый переулок, Мечникова, Фанерной, Фета. На этих улицах подача электричества начнется примерно в 11:00.
Также работники ВПЭС работают на Марченко, Баляева и Стрелочной. На этих улицах тоже дома остаются без напряжения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда во Владивостоке восстановят подачу воды.