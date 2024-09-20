Константин Люльчев: в энергетике важны механизмы гарантий возврата инвестиций

Ранее «Восток-медиа» рассказывало, что в феврале 2024 года февраля 2024 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении Читы к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель тарифообразования должна решить вопрос хронического недофинансирования отрасли в целях повышения надёжности теплоснабжения. Чита стала 34-м городом в России, который отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Эксперты отмечают, что аналогичные решения в отношении ряда других городов позволили ввести долгосрочное ценовое регулирование на тепловую энергию и обеспечили привлечение инвестиций в модернизацию систем централизованного теплоснабжения. В ближайшие 15 лет ПАО «ТГК-14» планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения столицы Забайкальского края более 15 млрд рублей. В рамках программы ПАО «ТГК-14» планирует переподключить тепловую нагрузку 6 неэффективных котельных, модернизировать ЦТП, реконструировать тепловые сети и оборудование источников тепловой энергии.