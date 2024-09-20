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Posted 20 сентября, 11:34

Published 20 сентября, 11:34

Modified 20 сентября, 11:34

Updated 20 сентября, 11:34

Константин Люльчев: в энергетике важны механизмы гарантий возврата инвестиций

Константин Люльчев: в энергетике важны механизмы гарантий возврата инвестиций

20 сентября 2024, 11:34
Фото: Пресс-служба ТГК-14
Сюжет
Теплоснабжение
После завершения ВЭФ, где много говорилось о развитии энергетики на Дальнем Востоке, председатель совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев дал интервью РБК, где поделился рассуждениями об инвестиционной привлекательности генерации.

Он подчеркнул, что сегодня перед энергокомпаниями стоят по крайней мере две задачи: своевременная реконструкция существующих мощностей и строительство новых объектов, призванных покрыть дефицит энергии. Для решения обеих задач нужны немалые средства. Частные компании готовы инвестировать, но стремятся получить гарантии возврата этих инвестиций. В России уже существует целый ряд механизмов господдержки развития энергетики в регионах — например, программы КОММОД и КОМ НГО.

— Это дает возможность долгосрочного инвестирования при отсутствии каких-либо рисков. Энергетическая отрасль — это фундаментальная отрасль экономики, это стратегические предприятия, а механизм гарантирования инвестиций, безусловно, для как генерирующих компаний, так и для инвесторов дает возможность предсказуемости. По программам КОМ НГО сегодня у нас уже законтрактована вся плата за мощность, которую мы начнем получать после реализации проекта, то есть к 2030 году, и это достаточно существенные средства, — отметил Константин Люльчев.

«ТГК-14» уже выиграла два конкурса КОМ НГО на строительство мощностей на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Кроме того, компания в Забайкальском крае ведёт реконструкцию действующих ТЭЦ по программам КОММОД, что включает объём контрактов на 254 мегаватт. С учетом новых изменений в правила КОММОД, которые вступят в действие с 1 декабря, «ТГК-14» подаст на конкурс заявку на реконструкцию ещё 100 мегаватт мощностей.

— Вторым не менее важным направлением в работе является развитие тепловой мощности, потому что мы являемся монополистами в снабжении тепла в этих двух регионах, и в частности в городе Чита и в городе Улан-Удэ. Есть ещё один механизм, который, может быть, не так на слуху у инвесторов, но который тоже дает гарантированную доходность и возврат капитала: это ценовые зоны теплоснабжения, — напомнил председатель совета директоров «ТГК-14».

Ранее «Восток-медиа» рассказывало, что в феврале 2024 года февраля 2024 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении Читы к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель тарифообразования должна решить вопрос хронического недофинансирования отрасли в целях повышения надёжности теплоснабжения. Чита стала 34-м городом в России, который отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Эксперты отмечают, что аналогичные решения в отношении ряда других городов позволили ввести долгосрочное ценовое регулирование на тепловую энергию и обеспечили привлечение инвестиций в модернизацию систем централизованного теплоснабжения. В ближайшие 15 лет ПАО «ТГК-14» планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения столицы Забайкальского края более 15 млрд рублей. В рамках программы ПАО «ТГК-14» планирует переподключить тепловую нагрузку 6 неэффективных котельных, модернизировать ЦТП, реконструировать тепловые сети и оборудование источников тепловой энергии.

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