Приморье задает тренды: меры поддержки молодых семей, внедренные в крае, вводят в ДФО

Posted 6 сентября, 07:09
Published 6 сентября, 07:09
Modified 6 сентября, 07:11
Updated 6 сентября, 07:11
Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Президент России Владимир Путин отметил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне. Также глава государства перечислил другие меры, направленные на поддержку молодых семей. Владимир Путин высказал это на заседании девятого Восточного экономического форума. Он призвал сохранить текущие условия для данного типа ипотеки на уровне 2%.
Владимир Владимирович отметил, что в правительстве обсуждались изменения в условиях этой ипотеки. Однако он предложил окончательно решить этот вопрос и сохранить процентную ставку на уровне 2% как для дальневосточной, так и арктической ипотеки.
Также на сессии пленарного заседания обсудили, что практика выплаты миллиона рублей за третьего ребенка, применяемая в Приморье с прошлого года, будет распространена на все регионы Дальнего Востока. Президент России подчеркнул, что необходимо ввести такую же выплату для семей с тремя и более детьми в регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по федеральному округу.
Также на эту тему высказался Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев: «Уже третий год подряд базовые показатели развития макрорегиона существенно превышают среднероссийский уровень. Это такие показатели, как инвестиции в основной капитал, объём строительных работ, ввод жилья».
Это еще раз подчеркивает, что регион активно развивается.
Кроме того Полпред Президента поддержал новые меры поддержки молодых семей.
«По поручению президента России срок действия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ продлен до 2030 года. За неполные пять лет программа обеспечила утроение объемов строящегося жилья в округе — до 6,6 млн кв. м», — сообщил Трутнев в интервью.
Президента Владимира Путина поддерживает Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава региона отметил положительное влияние этой меры на демографическую ситуацию в крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что председатель Законодательного собрания Приморья присутствовал на пленарном заседании ВЭФ.