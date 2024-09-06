Приморье задает тренды: меры поддержки молодых семей, внедренные в крае, вводят в ДФО

Также на сессии пленарного заседания обсудили, что практика выплаты миллиона рублей за третьего ребенка, применяемая в Приморье с прошлого года, будет распространена на все регионы Дальнего Востока. Президент России подчеркнул, что необходимо ввести такую же выплату для семей с тремя и более детьми в регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по федеральному округу.