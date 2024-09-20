Скандал с осквернением памятника Герою СССР в Приморье вышел на федеральный уровень

Posted 19 сентября, 23:50
Published 19 сентября, 23:50
Modified 19 сентября, 23:52
Updated 19 сентября, 23:52
Руководителю СК России передадут сведения о продвижении расследования по факту осквернения памятника в Приморском крае.
По данным из социальных сетей, во Владивостоке мужчина помочился памятник Герою СССР известному разведчику Рихарду Зорге.
Органами Следственного комитета России по данному инциденту возбуждено уголовное досье.
Руководитель ведомства Александр Бастрыкин дал задачу временно исполняющему обязанности начальника следственного управления по Приморскому краю Касьянникову Е.С. представить информацию о прогрессе расследования и установленных фактах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину, который осквернил памятник разведчику, нашли во Владивостоке.