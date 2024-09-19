Осквернившего памятник Герою СССР мужчину нашли в Приморье

Полицейские выявили правонарушителя в районе автобусного вокзала во Владивостоке и доставили его в полицейский участок для проведения расследования. Оказалось, что это 38-летний житель Республики Саха (Якутия), который ранее уже имел судимость и не имеет постоянного места жительства.