Осквернившего памятник Герою СССР мужчину нашли в Приморье

Posted 19 сентября, 11:02
Published 19 сентября, 11:02
Modified 19 сентября, 11:04
Updated 19 сентября, 11:04
Полиция Приморского края задержала причастного к инциденту с памятником во Владивостоке.
В процессе оперативной проверки сотрудники полиции установили местонахождение человека, который осквернил памятник шпиону, герою Советского Союза Рихарду Зорге. Это действие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Полицейские выявили правонарушителя в районе автобусного вокзала во Владивостоке и доставили его в полицейский участок для проведения расследования. Оказалось, что это 38-летний житель Республики Саха (Якутия), который ранее уже имел судимость и не имеет постоянного места жительства.
На данный момент продолжается проверка, после завершения которой будет принято соответствующее решение согласно закону.
Ранее «Восток-Медиа» писало о циничном вандале, которого искали во Владивостоке.