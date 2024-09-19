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Posted 19 сентября, 11:02

Published 19 сентября, 11:02

Modified 19 сентября, 11:04

Updated 19 сентября, 11:04

Осквернившего памятник Герою СССР мужчину нашли в Приморье

Осквернившего памятник Герою СССР мужчину нашли в Приморье

19 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Полиция
Полиция Приморья задержала причастного к осквернению памятника во Владивостоке гражданина — 38-летнего уроженца Якутии. Сотрудники МВД проводят проверку.

Полиция Приморского края задержала причастного к инциденту с памятником во Владивостоке.

В процессе оперативной проверки сотрудники полиции установили местонахождение человека, который осквернил памятник шпиону, герою Советского Союза Рихарду Зорге. Это действие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Полицейские выявили правонарушителя в районе автобусного вокзала во Владивостоке и доставили его в полицейский участок для проведения расследования. Оказалось, что это 38-летний житель Республики Саха (Якутия), который ранее уже имел судимость и не имеет постоянного места жительства.

На данный момент продолжается проверка, после завершения которой будет принято соответствующее решение согласно закону.

Ранее «Восток-Медиа» писало о циничном вандале, которого искали во Владивостоке.

Циничного вандала ищет полиция во Владивостоке
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