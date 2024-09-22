Картина дня в Приморье: клятва нахимовцев, кусочек лета и хулиган в детской больнице

Posted 22 сентября, 08:13
Published 22 сентября, 08:13
Modified 22 сентября, 08:15
Updated 22 сентября, 08:15
Виват, гардемарины!
Юбилей отметил филиал Нахимовского училища во Владивостоке -10 лет. Юные воспитанники дали Клятву нахимовца в торжественной обстановке — у мемориала Боевой славы ТОФ.
Мы сбежали в лето
Кусочек лета в сентябре нашли жители Владивостока — в Ботаническом саду ДВО РАН. Там в разгаре осеннее цветение, там радуют глаз зеленью деревья, там можно пройтись по экотропе и ухватить каплю солнца.
Разбушевался, понимаешь
33-летний житель Владивостока устроил «цыганочку с выходом» на территории детской больницы во Владивостоке. Он разбил стекло в сторожке на въезде в медучреждение, орал и бесился. Почему? Это выясняет полиция.