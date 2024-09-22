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Posted 22 сентября, 08:13

Published 22 сентября, 08:13

Modified 22 сентября, 08:15

Updated 22 сентября, 08:15

Картина дня в Приморье: клятва нахимовцев, кусочек лета и хулиган в детской больнице

Картина дня в Приморье: клятва нахимовцев, кусочек лета и хулиган в детской больнице

22 сентября 2024, 08:13
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Солнечным, но уже, безусловно, осенним выдалось нынешнее воскресенье. И на новости щедрым.

Виват, гардемарины!

Юбилей отметил филиал Нахимовского училища во Владивостоке -10 лет. Юные воспитанники дали Клятву нахимовца в торжественной обстановке — у мемориала Боевой славы ТОФ.

Нахимовцы — молодцы: юбилей отмечает знаменитое училище во Владивостоке
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Мы сбежали в лето

Кусочек лета в сентябре нашли жители Владивостока — в Ботаническом саду ДВО РАН. Там в разгаре осеннее цветение, там радуют глаз зеленью деревья, там можно пройтись по экотропе и ухватить каплю солнца.

Дорога в лето: жители Владивостока нашли цветочный рай в городе и любуются им — фото
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Разбушевался, понимаешь

33-летний житель Владивостока устроил «цыганочку с выходом» на территории детской больницы во Владивостоке. Он разбил стекло в сторожке на въезде в медучреждение, орал и бесился. Почему? Это выясняет полиция.

Полиция Приморского края проверит факт хулиганства на территории детской больницы
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#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край
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