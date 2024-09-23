Быть бойцом СВО престижно: власти Приморья всесторонне поддерживают военных

Так, в сентябре глава региона побывал на передовой — в Курской области, там, где приморские бойцы отбивают захваченную противником российскую территорию. Он встретился с воинами-приморцами и передал им очередную крупную партию самого необходимого оборудования и техники, которые помогают в борьбе с врагом. Сами участники СВО считают это неоценимой помощью. Они уверены, что краевое правительство и губернатор Олег Кожемяко не оставит без внимания их семьи, дома у них все хорошо, их родители, жены и дети защищены и обеспечены. И это значительно укрепляет боевой дух бойцов.