Быть бойцом СВО престижно: власти Приморья всесторонне поддерживают военных

Posted 23 сентября, 06:46
Published 23 сентября, 06:46
Modified 23 сентября, 06:46
Updated 23 сентября, 06:46
Приморские бойцы, находящиеся в зоне СВО, составляют одно из самых крупных формирований и успешно выполняют поставленные боевые задачи. Каждый из участников уверен, что, отправившись в боевую командировку, сделал правильный выбор и никто не пожалел о принятом решении — служить Родине. Тем более, что каждый из участников и их семьи получают от государства и регионального правительства значительную финансовую помощь.
«Гордость — фундамент, который нам оставили предыдущие поколения. Мы гордимся нашими предками, которые одержали победу в Великой Отечественной войне. Во время комсомольских строек, несмотря на трудности, появлялись новые предприятия, поселки. Задача поколения, которое сейчас сражается на фронте, строит города, — сохранить страну, выйти победителями, чтобы будущие поколения гордились их подвигами. Уверен, новые герои станут основой, на которой будет базироваться будущее нашей страны», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
В Приморье действует 35 мер поддержки участников СВО и их семей, и этот социальный пакет постоянно расширяется, инициатором корректировок выступает глава региона. Одним из важных изменений стало включение участников СВО в перечень получателей льготной дальневосточной ипотеки. Это позволяет героям решить свой жилищный вопрос на очень выгодных условиях.
На социальную поддержку участников СВО и членов их семей в Приморье направлено уже 6,8 миллиарда рублей. Сегодня это и разовые, единовременные выплаты и ежемесячные компенсации. Эта работа проводится в регионе постоянно и находится на контроле губернатора Олега Кожемяко.
Немаловажна и финансовая поддержка участников, заключивших контракт на службу в зоне СВО. Их ежемесячная заработная плата сегодня составляет более 200 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко внесено еще одно важное изменение — была увеличена сумма единовременной региональной выплаты до 1,2 миллиона рублей так называемых подъемных. В том числе 400 тысяч рублей выплачивается из федерального и 800 тысяч из регионального бюджетов.
Для многих добровольцев это является серьезным стимулом, потому что помогает значительно поправить финансовое положение своих семей. А вместе с карьерными возможностями, которые дает служба в армии, это сулит хорошие перспективы военнослужащим, и этим сегодня пользуются жители Приморья, которые, безусловно являясь патриотами своей страны, могут еще и хорошо заработать.
Большая поддержка оказывается лично губернатором Олегом Кожемяко, он не раз бывал в зоне СВО, встречался с бойцами-приморцами, передавал гуманитарный груз, технику, оборудование, снаряжение и многое другое, необходимое фронту. Отметим, что эта позиция главы края прослеживается с первых дней проведения СВО и по сей день — очень много техники и оборудования отправлено приморским бойцам.
Так, в сентябре глава региона побывал на передовой — в Курской области, там, где приморские бойцы отбивают захваченную противником российскую территорию. Он встретился с воинами-приморцами и передал им очередную крупную партию самого необходимого оборудования и техники, которые помогают в борьбе с врагом. Сами участники СВО считают это неоценимой помощью. Они уверены, что краевое правительство и губернатор Олег Кожемяко не оставит без внимания их семьи, дома у них все хорошо, их родители, жены и дети защищены и обеспечены. И это значительно укрепляет боевой дух бойцов.
Ветеран СВО, депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин считает, что в конечном счете все эти меры поддержки, помощь губернатора и правительства и патриотизм бойцов-приморцев — это вклад в будущее нашей страны, в воспитание будущих поколений — здоровую и сильную молодежь.
«А иначе мы, как Украина свою страну потеряем. Наша задача сегодня не упустить молодежь, не растерять ценности, не допустить процветания всякой нечисти, которая заполонила нынче Европу. Глядя на героев СВО, на их подвиги будет равняться молодежь, они захотят быть такими же сильными, смелыми, храбрыми, выбрать себе военную профессию, заниматься спортом, понимая, что они нужны обществу, стране, потому что только сильное, здоровое общество может защищать свое государство. „, — подчеркнул в беседе с корреспондентом „Восток-Медиа“ Виктор Тарабарин и добавил, что поставленных задач на фронте значительно помогает добиться поддержка региона — помощь идет просто колоссальная, и герои СВО ценят вклад Приморья и лично губернатора в поддержку фронта.