Любители дрифта устроили нежное пробуждение жителям Владивостока — видео

Posted 23 сентября, 10:42
Published 23 сентября, 10:42
Modified 23 сентября, 10:44
Updated 23 сентября, 10:44
Жители Владивостока просыпаются от жуткого шума. Вместо будильника у них местные любители дрифта.
В сети появилась запись, по которой можно понять, насколько тяжко приходится порой горожанам.
Ролик снят ранним утром в воскресенье в Первомайском районе. Создатель видео сообщает, что шумные гонки здесь — дело обычное. Частые появления дрифтующих автогонщиков выводят из себя местных.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании любителя дрифта за опасную езду во Владивостоке.