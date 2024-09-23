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Posted 23 сентября, 10:42

Published 23 сентября, 10:42

Modified 23 сентября, 10:44

Updated 23 сентября, 10:44

Любители дрифта устроили нежное пробуждение жителям Владивостока — видео

Любители дрифта устроили нежное пробуждение жителям Владивостока — видео

23 сентября 2024, 10:42
Фото: 1MI
Сюжет
Задержание
Дрифтеры будят жителей Владивостока ранними заездами. Особенно активными они оказались в Первомайском районе: шуметь начинают на рассвете.<br/>:

Жители Владивостока просыпаются от жуткого шума. Вместо будильника у них местные любители дрифта.

В сети появилась запись, по которой можно понять, насколько тяжко приходится порой горожанам.

Видео: novosti_primorye_25.

Ролик снят ранним утром в воскресенье в Первомайском районе. Создатель видео сообщает, что шумные гонки здесь — дело обычное. Частые появления дрифтующих автогонщиков выводят из себя местных.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании любителя дрифта за опасную езду во Владивостоке.

Шумахера местного розлива задержали за опасную езду во Владивостоке — видео
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