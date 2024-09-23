Убил соседей, что мешали спать: житель Уссурийска расправился с соседом за шум

В августе 2023 года, около трех часов ночи, будучи пьяным, он с автоматом направлялся домой. Проходя по улице Амурской, услышал громкую музыку, вошел в дом, где поругался с незнакомцем из-за шума. Подсудимый выпустил предупредительный выстрел, а затем еще три, когда оппонент двинулся на него. Потерпевший скончался от ранений в голову и живот. После этого обвиняемый разобрал автомат, спрятал его в кустах и выбросил свою одежду в мусорный контейнер.