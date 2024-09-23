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Posted 23 сентября, 06:22

Published 23 сентября, 06:22

Modified 23 сентября, 06:24

Updated 23 сентября, 06:24

Мужчина застрелил соседа из-за громкой музыки в Приморском крае

Убил соседей, что мешали спать: житель Уссурийска расправился с соседом за шум

23 сентября 2024, 06:22
Фото: 1MI

Мужчина застрелил соседа из-за громкой музыки в Приморском крае

Сюжет
Суд
Мужчина из Уссурийска убил соседа из самодельного автомата за громкую музыку. За убийство и незаконное хранение оружия он отправится на 8,5 лет в колонию строгого режима.

Мужчина из Уссурийска осужден за убийство и незаконное приобретение, перевозку, хранение и ношение огнестрельного оружия с боеприпасами.

По данным следствия, возле озера в районе Сахпоселка 37-летний подсудимый нашел и присвоил себе огнестрельное оружие — самодельный автомат, а также магазин с 14 патронами. Он хранил оружие дома с июля 2022 по август 2023 года и в итоге использовал его для убийства.

В августе 2023 года, около трех часов ночи, будучи пьяным, он с автоматом направлялся домой. Проходя по улице Амурской, услышал громкую музыку, вошел в дом, где поругался с незнакомцем из-за шума. Подсудимый выпустил предупредительный выстрел, а затем еще три, когда оппонент двинулся на него. Потерпевший скончался от ранений в голову и живот. После этого обвиняемый разобрал автомат, спрятал его в кустах и выбросил свою одежду в мусорный контейнер.

Дворник нашел автомат и сообщил об этом полиции. На суде мужчина признал свою вину.

Уссурийский районный суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение убийства и хранение оружия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на военного в Приморье.

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#Новости#Суд#Уссурийск#Наказание#Убийство#Преступление#Алкогольное опьянение#Боеприпасы#Приморский край#Происшествия
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