Напал на военного с пистолетом и вымогал деньги: разбойника поймали в Приморье

Posted 23 сентября, 06:03
Published 23 сентября, 06:03
Modified 23 сентября, 06:05
Updated 23 сентября, 06:05
Прокуратура Уссурийска поддержала запрос следователя о применении меры пресечения к ранее судимому 21-летнему жителю Владивостока, который обвиняется в нападении на военнослужащего.
По версии следствия, вечером 16 сентября 2024 года на территории дома по улице Горького в Уссурийске обвиняемый напал на потерпевшего, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, и потребовал перевести 25 тысяч рублей на его счет.
Получив деньги, нападавший скрылся, однако был задержан полицией непосредственно после преступления.
Действия обвиняемого квалифицировали как разбой.
Исходя из мнения прокурора, суд решил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры.
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