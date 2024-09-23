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Posted 23 сентября, 09:44

Published 23 сентября, 09:44

Modified 23 сентября, 10:09

Updated 23 сентября, 10:09

В Приморье мужчина с сыном сгорели заживо при пожаре в собственном доме

В Приморье мужчина с сыном сгорели заживо при пожаре в собственном доме

23 сентября 2024, 09:44
Фото: mchs_vdk
Сюжет
Пожар
В результате пожара в частном доме в Приморье двое мужчин сгорели заживо. Выяснилось, что огонь вспыхнул из-за того, что один из них решил покурить прямо в доме.

В Приморье мужчина решил закурить у себя дома, и в результате он со своим сыном погибли в огне в своем же доме.

Событие произошло в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа. В результате возгорания в частном доме погибли двое мужчин, их тела были обнаружены спасателями. Еще одна женщина получила травмы.

Пострадавшая рассказала, что они с мужем проснулись от запаха дыма. Увидев, что верхний этаж дома горит, они выбежали на улицу. Женщина отправилась к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, находившегося наверху. Однако оба мужчины не сумели выбраться и погибли от огня.

Предварительное расследование указывает на небрежность при курении как причину возгорания. Сотрудники МЧС продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который убил мужчину из-за громкой музыки.

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