«Вы настоящий сигма»: самое молодежное поздравление главе Владивостока — видео

Posted 23 сентября, 03:28
Published 23 сентября, 03:28
Modified 23 сентября, 03:30
Updated 23 сентября, 03:30
Сегодня, 23 сентября, глава Владивостока Константин Шестаков отмечает свой день рождения.
Юные владивостокцы поздравили мэра города. Видеопоздравление от жителей Молодежной столицы собрало самые популярные «зумерские» слова: в конце его даже пришлось переводить со слэнга.
Самое молодежное поздравление Константину Владимировичу от жителей города подготовили в штабе Молодежной столицы России-2024.
«Спасибо за качественный чилл на городских праздниках»;
«Вы настоящий краш»;
«Мы шипперим вас только с нашим городом», — таких необычных, но теплых слов мало кто ожидал.
Полное видео с поздравлением Константина Владимировича появилось в телеграм-канале «Владивосток. Молодёжная столица».
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало поздравление для главы Владивостока Константина Шестакова с Днем рождения.