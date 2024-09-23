vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 03:28

Published 23 сентября, 03:28

Modified 23 сентября, 03:30

Updated 23 сентября, 03:30

Зумеры поздравили мэра Владивостока Константина Шестакова с Днем рождения

«Вы настоящий сигма»: самое молодежное поздравление главе Владивостока — видео

23 сентября 2024, 03:28
Фото: vostokmedia.com

Зумеры поздравили мэра Владивостока Константина Шестакова с Днем рождения

Сюжет
День рождения
Настоящее «зумерское» видеопоздравление сняли юные жители Владивостока для градоначальника Константина Шестакова. Есть вероятность, что «бумерам» понадобится некий «современный словарь молодёжного сленга».

Сегодня, 23 сентября, глава Владивостока Константин Шестаков отмечает свой день рождения.

Юные владивостокцы поздравили мэра города. Видеопоздравление от жителей Молодежной столицы собрало самые популярные «зумерские» слова: в конце его даже пришлось переводить со слэнга.

Самое молодежное поздравление Константину Владимировичу от жителей города подготовили в штабе Молодежной столицы России-2024.

«Спасибо за качественный чилл на городских праздниках»;
«Вы настоящий краш»;
«Мы шипперим вас только с нашим городом», — таких необычных, но теплых слов мало кто ожидал.

Полное видео с поздравлением Константина Владимировича появилось в телеграм-канале «Владивосток. Молодёжная столица».

Видео: molodoy_vl.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало поздравление для главы Владивостока Константина Шестакова с Днем рождения.

День рождения отмечает глава Владивостока Константин Шестаков
Узнать подробнее
Читайте также:
День рождения отмечает глава Владивостока Константин ШестаковКонстантин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»Владивосток будущего: мастер-план поможет построить город, в котором хочется жить
#Общество#Видео#Владивосток#День рождения#Константин Шестаков#Приморский край#Приморье#Молодежная столица
Подпишитесь
Популярное