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Posted 23 сентября, 05:12

Published 23 сентября, 05:12

Modified 23 сентября, 05:14

Updated 23 сентября, 05:14

Зима близко: готовность к отопительному сезону проверяют в Приморье

Зима близко: готовность к отопительному сезону проверяют в Приморье

23 сентября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Сюжет
ЖКХ
Муниципалитеты Приморья проводят проверку готовности всех систем к зиме. Работы уже выполнены на 90%, в северных муниципалитетах отопительный сезон стартует с 1 октября, сообщили в краевом правительстве.

Готовность к зимнему периоду проверяют в Приморском крае.

В населенных пунктах и районах региона завершается подготовка к отопительному сезону 2024-2025. Собрание краевого штаба по подготовке к отопительному сезону под руководством помощника Председателя Правительства области Владимира Малюшицкого прошло в Уссурийском городском округе.

Подобные заседания проводят в Приморье в течение всего лета с выездами на места. Основная цель таких мероприятий — следить за процессом подготовки коммунального хозяйства к зиме, оперативно решать возникающие вопросы.

Фото: Администрация Уссурийского ГО

О готовности жилищно-коммунальной инфраструктуры Приморья к предстоящим морозам доложили руководители министерства ЖКХ и министерства энергетики, предприятий отрасли, главы административных районов.

В целом, работы выполнены почти на 90%. Завершаются подготовительные мероприятия на теплосетях, котельных, бойлерных, внутридомовых инженерных системах, доставляется топливо на котельные. Общее количество работающих в крае котельных составит 820.

Фото: Администрация Уссурийского ГО

Особое внимание Владимир Малюшицкий уделил созданию аварийных бригад и запаса оборудования и материалов.

«В крае выполняются значительные объемы реконструкции, модернизации сетей. Меняются десятки километров трубопроводов, сотни единиц оборудования на теплоисточниках, запускаются новые объекты. Поступательное движение в данном направлении позволит в течение нескольких лет выправить ситуацию в отрасли, минимизировать число аварийных ситуаций, при этом максимально повысить качество предоставления коммунальных услуг. Тем не менее, пока не избежать порывов, отключений, и общая задача администраций, профильных предприятий — устранять их в кратчайшие сроки», — подытожил Владимир Малюшицкий.

Отопительный сезон в северных административных районах начнется уже 1 октября. В первую очередь отопление дадут в детских садах, школах, больницах.

Ранее «Восток-Медиа» писало об изменении системы вывоза мусора в Приморье.

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