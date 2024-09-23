Зима близко: готовность к отопительному сезону проверяют в Приморье

Posted 23 сентября, 05:12
Published 23 сентября, 05:12
Modified 23 сентября, 05:14
Updated 23 сентября, 05:14
Готовность к зимнему периоду проверяют в Приморском крае.
В населенных пунктах и районах региона завершается подготовка к отопительному сезону 2024-2025. Собрание краевого штаба по подготовке к отопительному сезону под руководством помощника Председателя Правительства области Владимира Малюшицкого прошло в Уссурийском городском округе.
Подобные заседания проводят в Приморье в течение всего лета с выездами на места. Основная цель таких мероприятий — следить за процессом подготовки коммунального хозяйства к зиме, оперативно решать возникающие вопросы.
О готовности жилищно-коммунальной инфраструктуры Приморья к предстоящим морозам доложили руководители министерства ЖКХ и министерства энергетики, предприятий отрасли, главы административных районов.
В целом, работы выполнены почти на 90%. Завершаются подготовительные мероприятия на теплосетях, котельных, бойлерных, внутридомовых инженерных системах, доставляется топливо на котельные. Общее количество работающих в крае котельных составит 820.
Особое внимание Владимир Малюшицкий уделил созданию аварийных бригад и запаса оборудования и материалов.
«В крае выполняются значительные объемы реконструкции, модернизации сетей. Меняются десятки километров трубопроводов, сотни единиц оборудования на теплоисточниках, запускаются новые объекты. Поступательное движение в данном направлении позволит в течение нескольких лет выправить ситуацию в отрасли, минимизировать число аварийных ситуаций, при этом максимально повысить качество предоставления коммунальных услуг. Тем не менее, пока не избежать порывов, отключений, и общая задача администраций, профильных предприятий — устранять их в кратчайшие сроки», — подытожил Владимир Малюшицкий.
Отопительный сезон в северных административных районах начнется уже 1 октября. В первую очередь отопление дадут в детских садах, школах, больницах.
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