Осталось несколько часов: уже скоро пляжи закроют «на лопату» в Приморье — видео

Posted 24 сентября, 05:17
Published 24 сентября, 05:17
Modified 24 сентября, 05:26
Updated 24 сентября, 05:26
Несмотря на похолодание, многие предпочитают проводить время на открытом воздухе, получая удовольствие от теплых лучей солнца.
Нескольких загорающих заметили на Спортивной набережной во Владивостоке.
Осень стала временем, когда, несмотря на прохладный ветер, лучи солнца продолжают согревать. Несмотря на то, что начинает холодать, солнечные ванны остаются неотъемлемой частью повседневной жизни многих горожан.
Ранее «Восток-Медиа» писало о приближении похолодания в Приморье.