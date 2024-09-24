Осталось несколько часов: уже скоро пляжи закроют «на лопату» в Приморье — видео

Ценители пляжного отдыха продолжают загорать и осенью в Приморье

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В осенний период многие люди продолжают наслаждаться солнечными днями, загорая на природе или на городских пляжах. Во Владивостоке заметили нескольких любителей осеннего солнышка: они загорали прямо на набережной.