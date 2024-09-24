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Posted 24 сентября, 05:17

Published 24 сентября, 05:17

Modified 24 сентября, 05:26

Updated 24 сентября, 05:26

Ценители пляжного отдыха продолжают загорать и осенью в Приморье

Осталось несколько часов: уже скоро пляжи закроют «на лопату» в Приморье — видео

24 сентября 2024, 05:17
Фото: pogoda_25_region

Ценители пляжного отдыха продолжают загорать и осенью в Приморье

Сюжет
Погода
В осенний период многие люди продолжают наслаждаться солнечными днями, загорая на природе или на городских пляжах. Во Владивостоке заметили нескольких любителей осеннего солнышка: они загорали прямо на набережной.

Несмотря на похолодание, многие предпочитают проводить время на открытом воздухе, получая удовольствие от теплых лучей солнца.

Нескольких загорающих заметили на Спортивной набережной во Владивостоке.

Видео: vostokmedia.com.

Осень стала временем, когда, несмотря на прохладный ветер, лучи солнца продолжают согревать. Несмотря на то, что начинает холодать, солнечные ванны остаются неотъемлемой частью повседневной жизни многих горожан.

Ранее «Восток-Медиа» писало о приближении похолодания в Приморье.

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