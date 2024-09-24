Доставайте куртки: выяснилось, когда серьезно похолодает в Приморье — дата

Posted 24 сентября, 01:37
Published 24 сентября, 01:37
Modified 24 сентября, 01:39
Updated 24 сентября, 01:39
Во Владивостоке и в Приморском крае сейчас довольно тепло. Когда ждать следующего похолодания?
Существенное понижение температур ожидается 1 октября, когда северный атмосферный фронт принесет с собой холод воздушных масс из Арктики.
Если перед фронтом над территорией Приморского края будет около +10…+12°С, то за фронтом уже будет всего 0…+3°С. Уже утром 1 октября температура упадет на 6-8 градусов, сообщает руководитель Примгидромета Борис Кубай.
Жителям края лучше подготовиться и приготовить верхнюю одежду заранее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда по Приморью ударят дожди.