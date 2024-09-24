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Posted 24 сентября, 01:37

Published 24 сентября, 01:37

Modified 24 сентября, 01:39

Updated 24 сентября, 01:39

Синоптики сообщили, когда серьезное похолодание придет в Приморье

Доставайте куртки: выяснилось, когда серьезно похолодает в Приморье — дата

24 сентября 2024, 01:37
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики сообщили, когда серьезное похолодание придет в Приморье

Сюжет
Погода
Во Владивостоке и Приморском крае сейчас тепло, однако уже скоро ожидается резкое похолодание из-за холодного атмосферного фронта с арктическим воздухом. Температуры в крае понизятся на 6-8 градусов.

Во Владивостоке и в Приморском крае сейчас довольно тепло. Когда ждать следующего похолодания?

Существенное понижение температур ожидается 1 октября, когда северный атмосферный фронт принесет с собой холод воздушных масс из Арктики.

Если перед фронтом над территорией Приморского края будет около +10…+12°С, то за фронтом уже будет всего 0…+3°С. Уже утром 1 октября температура упадет на 6-8 градусов, сообщает руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Жителям края лучше подготовиться и приготовить верхнюю одежду заранее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда по Приморью ударят дожди.

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