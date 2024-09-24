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Posted 24 сентября, 10:10

Published 24 сентября, 10:10

Modified 24 сентября, 10:10

Updated 24 сентября, 10:10

Последние дни тепла: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Последние дни тепла: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

24 сентября 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Завтра, 25 сентября, погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, что приведет к преимущественно ясной и теплой погоде без осадков.

В Приморье ожидается умеренный южный ветер, который днем в западной половине региона усилится до сильного. Ночная температура воздуха колеблется от +3 до +14°C, а днем поднимется до +18…+23°C, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность с преимущественно ясной погодой. Ночью температура составит +14…+16°C, а днем воздух прогреется до +17…+19°C. Ветер юго-восточный, умеренный, местами сильный.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Температура ночью будет в пределах +11…+13°C, а днем поднимется до +20…+22°C. Ветер южный, умеренный, с возможным усилением.

Находка порадует жителей и гостей города комфортной погодой: переменная облачность и температура воздуха ночью +11…+13°C, днем +20…+22°C. Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воды в прибрежных зонах также радует: в Амурском заливе +17°C, в заливе Находка +15°C, а в заливе Посьета +19°C.

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