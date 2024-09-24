Последние дни тепла: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

В Приморье ожидается умеренный южный ветер, который днем в западной половине региона усилится до сильного. Ночная температура воздуха колеблется от +3 до +14°C, а днем поднимется до +18…+23°C, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.