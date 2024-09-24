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Posted 24 сентября, 04:55

Published 24 сентября, 04:55

Modified 24 сентября, 05:00

Updated 24 сентября, 05:00

Полиция разобралась в случае с манекеном, повешенным в Приморском крае

«Висельника» сняли с моста в Приморье

24 сентября 2024, 04:55
Фото: 1MI

Полиция разобралась в случае с манекеном, повешенным в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Повешенный манекен с QR-кодом напугал многих жителей Приморья. В ситуации с «висельником» разобрались полицейские.

По информации, полученной от сотрудников полиции Владивостока, в дежурную службу полицейского управления Ленинского района поступило сообщение о том, что на мосту в районе площади Баляева подвешен за шею манекен.

Сотрудники полиции, выехавшие на место вызова, сняли макет с рекламным кодом.

Работники полиции установили, что молодой местный артист использовал манекен для размещения qr-кода, чтобы люди могли скачать его авторскую песню.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, ее результаты определят последующие действия сотрудников полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «висельнике», который перепугал жителей Владивостока.

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