«Висельника» сняли с моста в Приморье

Posted 24 сентября, 04:55
Published 24 сентября, 04:55
Modified 24 сентября, 05:00
Updated 24 сентября, 05:00
По информации, полученной от сотрудников полиции Владивостока, в дежурную службу полицейского управления Ленинского района поступило сообщение о том, что на мосту в районе площади Баляева подвешен за шею манекен.
Сотрудники полиции, выехавшие на место вызова, сняли макет с рекламным кодом.
Работники полиции установили, что молодой местный артист использовал манекен для размещения qr-кода, чтобы люди могли скачать его авторскую песню.
В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, ее результаты определят последующие действия сотрудников полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о «висельнике», который перепугал жителей Владивостока.