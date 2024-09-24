Вывесили в петле с моста: повешенный пугает автомобилистов во Владивостоке — фото

Posted 23 сентября, 23:25
Published 23 сентября, 23:25
Modified 23 сентября, 23:27
Updated 23 сентября, 23:27
Нечто похожее на тело человека свесили в петле с моста во Владивостоке. Подобный случай в Приморье уже был.
Неизвестные устроили виселицу для куклы в районе площади Баляева.
Рано утром это «подобие» человека почти не отличить от реального трупа, многие прохожие очень испугались. На «манекене» есть QR-код, но переходить по этой ссылке может быть опасно: ничего не подозревающих горожан может поджидать вирус.
Ранее «Восток-Медиа» писало о морской прогулке с трупом, которую пришлось пережить девушке из Владивостока.