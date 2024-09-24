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Posted 23 сентября, 23:25

Published 23 сентября, 23:25

Modified 23 сентября, 23:27

Updated 23 сентября, 23:27

Неизвестные повесили в петлю манекен во Владивостоке

Вывесили в петле с моста: повешенный пугает автомобилистов во Владивостоке — фото

23 сентября 2024, 23:25
Фото: 1MI

Неизвестные повесили в петлю манекен во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
На Баляева во Владивостоке неизвестные повесили манекен, который с утра выглядит почти как настоящий человек. Прохожие практически в панике: бездыханное искусственное тело болтается в петле.

Нечто похожее на тело человека свесили в петле с моста во Владивостоке. Подобный случай в Приморье уже был.

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Неизвестные устроили виселицу для куклы в районе площади Баляева.

Фото: svodka25

Рано утром это «подобие» человека почти не отличить от реального трупа, многие прохожие очень испугались. На «манекене» есть QR-код, но переходить по этой ссылке может быть опасно: ничего не подозревающих горожан может поджидать вирус.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о морской прогулке с трупом, которую пришлось пережить девушке из Владивостока.

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