Дожди и борьба антициклонов: летняя погода еще порадует жителей Приморья — когда?

Posted 25 сентября, 07:34
Published 25 сентября, 07:34
Modified 25 сентября, 07:36
Updated 25 сентября, 07:36
Завтра, 26 сентября, западный циклон наведается в Приморье. В крае ухудшится погодная обстановка, — кое-где пройдут дожди. Более того, в регионе ожидается достаточно летнее синоптическое явление, сообщает портал «Маглипогода».
«Начнется борьба серьезных и обширных воздушных масс. Борьба эта свойственна для июня или июля, но не как не для сентября», — отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
Мощные антициклоны схлестнутся на территории Приморского края. Однако на выходных, 28 и 29 сентября, погода вновь порадует местное население летним настроением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда ожидать существенных похолоданий в Приморском крае.