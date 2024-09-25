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Posted 25 сентября, 07:34

Published 25 сентября, 07:34

Modified 25 сентября, 07:36

Updated 25 сентября, 07:36

Солнечная погода порадует Приморский край после циклона

Дожди и борьба антициклонов: летняя погода еще порадует жителей Приморья — когда?

25 сентября 2024, 07:34
Фото: vostokmedia.com

Солнечная погода порадует Приморский край после циклона

Сюжет
Погода
На Приморский край надвигаются осадки и сражение воздушных масс, после которого в регионе станет по-летнему тепло.

Завтра, 26 сентября, западный циклон наведается в Приморье. В крае ухудшится погодная обстановка, — кое-где пройдут дожди. Более того, в регионе ожидается достаточно летнее синоптическое явление, сообщает портал «Маглипогода».

«Начнется борьба серьезных и обширных воздушных масс. Борьба эта свойственна для июня или июля, но не как не для сентября», — отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

Мощные антициклоны схлестнутся на территории Приморского края. Однако на выходных, 28 и 29 сентября, погода вновь порадует местное население летним настроением.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда ожидать существенных похолоданий в Приморском крае.

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