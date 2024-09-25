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Posted 25 сентября, 05:37

Published 25 сентября, 05:37

Modified 25 сентября, 05:39

Updated 25 сентября, 05:39

Несколько улиц перекроют в центре Владивостока

К нам едет звезда: в честь этого во Владивостоке перекроют важные улицы — когда?

25 сентября 2024, 05:37
Фото: 1MI

Несколько улиц перекроют в центре Владивостока

Сюжет
Фестиваль
Две важные улицы перекроют в центре Владивостока. Одна из них будет закрыта четыре дня, другая — чуть больше суток. Связано это с городскими мероприятиями, на одном из которых выступит кумир целого поколения.

Во Владивостоке пройдет фестиваль под названием «Приморские муссоны» и городской праздник — День тигра. Из-за проведения крупных мероприятий на определенных улицах будет ограничено движение автотранспорта.

Движение и парковка будут ограничены с 12:00 26 сентября до 23:59 30 сентября на участке Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до перекрестка с Посьетской.

С 20:00 28 сентября до 23:00 29 сентября движение ограничат на участке дорожной артерии по улице Корабельной набережной: от дома по адресу № 11/2 по Светланский переулок, 11/2, до Светланской, 66.

Фото: vlc.ru

Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбирать другие маршруты для передвижения.

Отметим, всех жителей и гостей города приглашают на День тигра и фестиваль «Приморские муссоны». Празднование пройдет на набережной Цесаревича с 27 по 29 сентября. На фестивале также выступит певица Макsim.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют выезд с моста через бухту Золотой рог.

Русский мост перекроют во Владивостоке — когда и надолго ли?
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