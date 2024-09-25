К нам едет звезда: в честь этого во Владивостоке перекроют важные улицы — когда?

Несколько улиц перекроют в центре Владивостока

Сюжет Фестиваль

Две важные улицы перекроют в центре Владивостока. Одна из них будет закрыта четыре дня, другая — чуть больше суток. Связано это с городскими мероприятиями, на одном из которых выступит кумир целого поколения.