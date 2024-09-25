К нам едет звезда: в честь этого во Владивостоке перекроют важные улицы — когда?

Posted 25 сентября, 05:37
Published 25 сентября, 05:37
Modified 25 сентября, 05:39
Updated 25 сентября, 05:39
Во Владивостоке пройдет фестиваль под названием «Приморские муссоны» и городской праздник — День тигра. Из-за проведения крупных мероприятий на определенных улицах будет ограничено движение автотранспорта.
Движение и парковка будут ограничены с 12:00 26 сентября до 23:59 30 сентября на участке Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до перекрестка с Посьетской.
С 20:00 28 сентября до 23:00 29 сентября движение ограничат на участке дорожной артерии по улице Корабельной набережной: от дома по адресу № 11/2 по Светланский переулок, 11/2, до Светланской, 66.
Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбирать другие маршруты для передвижения.
Отметим, всех жителей и гостей города приглашают на День тигра и фестиваль «Приморские муссоны». Празднование пройдет на набережной Цесаревича с 27 по 29 сентября. На фестивале также выступит певица Макsim.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют выезд с моста через бухту Золотой рог.