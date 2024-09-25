Один в кювете, второй разложился на дороге: смертельное ДТП случилось в Приморье

Posted 25 сентября, 02:33
Published 25 сентября, 02:33
Modified 25 сентября, 02:51
Updated 25 сентября, 02:51
В Вольно-Надеждинском водитель Toyota Prius врезался в грузовик Toyota Lite Ace, который поворачивал на нерегулируемом перекрестке, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Предварительно установлено, что рулевой грузового авто, совершая маневр, столкнулся с легковушкой, которая двигалась по встречной полосе. Водитель и пассажиры «Приуса» не пострадали, а второй участник аварии погиб на месте. В Lite Ace находился еще один человек, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.
«На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал и. о. заместителя прокурора района Виктор Аргеткин. Прокуратура Надеждинского района даст оценку законности принятого процессуального решения», — отметили в надзорном ведомстве.