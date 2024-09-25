Один в кювете, второй разложился на дороге: смертельное ДТП случилось в Приморье

Предварительно установлено, что рулевой грузового авто, совершая маневр, столкнулся с легковушкой, которая двигалась по встречной полосе. Водитель и пассажиры «Приуса» не пострадали, а второй участник аварии погиб на месте. В Lite Ace находился еще один человек, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.