vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 02:33

Published 25 сентября, 02:33

Modified 25 сентября, 02:51

Updated 25 сентября, 02:51

Страшная авария унесла жизнь мужчины в Приморском крае

Один в кювете, второй разложился на дороге: смертельное ДТП случилось в Приморье

25 сентября 2024, 02:33
Фото: prosecutor_pk

Страшная авария унесла жизнь мужчины в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Жуткое столкновение произошло в Надеждинском районе Приморского края. Из-за неосмотрительного поступка погиб водитель и серьезно пострадал пассажир грузовика.

В Вольно-Надеждинском водитель Toyota Prius врезался в грузовик Toyota Lite Ace, который поворачивал на нерегулируемом перекрестке, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предварительно установлено, что рулевой грузового авто, совершая маневр, столкнулся с легковушкой, которая двигалась по встречной полосе. Водитель и пассажиры «Приуса» не пострадали, а второй участник аварии погиб на месте. В Lite Ace находился еще один человек, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

«На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал и. о. заместителя прокурора района Виктор Аргеткин. Прокуратура Надеждинского района даст оценку законности принятого процессуального решения», — отметили в надзорном ведомстве.
Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае два раза переехали пешехода.

«Добил» и дал дёру: мужчину дважды переехали на автодороге в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксистом, который сбил девушку во Владивостоке, заинтересовалась прокуратураДевушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)«Чувствуют безнаказанность?»: виновником массовой аварии в Приморье стал хабаровчанин
#Новости#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Правоохранительные органы#Надзорное ведомство#Пешеход#Приус#Госпитализация#Законность
Подпишитесь
Популярное