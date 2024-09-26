Дело дурно пахнет: рыба довела жителя Приморья

Posted 26 сентября, 05:37
Published 26 сентября, 05:37
Modified 26 сентября, 05:39
Updated 26 сентября, 05:39
Сотрудники полиции отдела МВД России «Пожарский» обнаружили в Лучегорске мужчину, который незаконно торговал рыбой прямо у входа в магазин.
Полицейские выявили два случая незаконной продажи рыбы породы кета. У продавца изъяли 9 особей рыбы лососевой породы.
В краевом управлении МВД сообшили, что в отношении местного жителя составлены административные протоколы. Информацию о правонарушениях специалисты передали в суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, которая предстанет перед судом за почтовые отправления, сумма которых достигла миллиона.