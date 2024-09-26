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Posted 26 сентября, 05:37

Published 26 сентября, 05:37

Modified 26 сентября, 05:39

Updated 26 сентября, 05:39

Редкая рыба довела до суда жителя Приморского края

Дело дурно пахнет: рыба довела жителя Приморья

26 сентября 2024, 05:37
Фото: 1MI

Редкая рыба довела до суда жителя Приморского края

Сюжет
Суд
В Лучегорске житель Приморья незаконно торговал красной рыбой. У него изъяли 9 особей лососевых. Теперь мужчина пойдёт под суд из-за рыбы.

Сотрудники полиции отдела МВД России «Пожарский» обнаружили в Лучегорске мужчину, который незаконно торговал рыбой прямо у входа в магазин.

Полицейские выявили два случая незаконной продажи рыбы породы кета. У продавца изъяли 9 особей рыбы лососевой породы.

Фото: prim_police

В краевом управлении МВД сообшили, что в отношении местного жителя составлены административные протоколы. Информацию о правонарушениях специалисты передали в суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, которая предстанет перед судом за почтовые отправления, сумма которых достигла миллиона.

Почтовых отправлений на миллион: женщина предстанет перед судом в Приморье
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#Новости#Суд#Уголовное дело#Полиция#Рыба#Лосось#Незаконная торговля#Приморский край#Приморье#Происшествия
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