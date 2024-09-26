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Posted 26 сентября, 00:43

Published 26 сентября, 00:43

Modified 26 сентября, 00:46

Updated 26 сентября, 00:46

Неравнодушный водитель такси пресек мошенничество в Приморском крае

Остался и предупреждал о мошенниках: таксист предотвратил преступление в Приморье

26 сентября 2024, 00:43
Фото: 1MI

Неравнодушный водитель такси пресек мошенничество в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Сотрудник такси планировал заработать на дальней поездке, но в итоге предотвратил злодеяние аферистов в Приморском крае.

Таксист уберег пожилую жительницу Приморья от мошенников, сообщает пресс-служба МВД. Мужчина получил заказ, — отвезти пакет с вещами из Находки во Владивосток, — но, оказалось, вместо элементов гардероба, ему нужно было отвезти крупную сумму денег.

Извозчика встретила заплаканная пенсионерка, которая разговарила с кем-то по телефону. Водитель услышал, что собеседница женщины спросила: «Деньги в пакет положила?». Тогда-то рулевой понял, что на другом конце провода мошенница.

«Собеседница, разговаривающая с женщиной, пояснила ей, что этот водитель не подходит для передачи „посылки“ и сказала направится домой, так как скоро приедет другой человек», — отметили в telegram-канале МВД.

Но неравнодушный мужчина вызвал сотрудников полиции и остался, чтобы дождаться правоохранителей. Также таксист встречал вновь прибывших водителей на этот адрес и предупреждал, что заказ сделали мошенники.

Оказалось, что 85-летняя жительница Находки едва не лишилась 420 000 рублей, так как ей позвонила женщина, которая представилась дочерью и поведала о тяжелой ситуации, — аварии и необходимости в деньгах. По данному факту возбудили уголовное дело: покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

Важно отметить, что таксисту, предотвратившему преступление, вручили благодарственное письмо за активную гражданскую позицию.

«Добрые дела не должны оставаться незамеченными!», — подытожил начальник находкинского отдела полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что благодарность вручили мужчине, который остановил грабителя в ювелирном магазине во Владивостоке.

Полиция торжественно поблагодарила мужчину за отважный поступок в Приморье
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