Остался и предупреждал о мошенниках: таксист предотвратил преступление в Приморье

Оказалось, что 85-летняя жительница Находки едва не лишилась 420 000 рублей, так как ей позвонила женщина, которая представилась дочерью и поведала о тяжелой ситуации, — аварии и необходимости в деньгах. По данному факту возбудили уголовное дело: покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.