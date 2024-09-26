Остался и предупреждал о мошенниках: таксист предотвратил преступление в Приморье

Posted 26 сентября, 00:43
Published 26 сентября, 00:43
Modified 26 сентября, 00:46
Updated 26 сентября, 00:46
Таксист уберег пожилую жительницу Приморья от мошенников, сообщает пресс-служба МВД. Мужчина получил заказ, — отвезти пакет с вещами из Находки во Владивосток, — но, оказалось, вместо элементов гардероба, ему нужно было отвезти крупную сумму денег.
Извозчика встретила заплаканная пенсионерка, которая разговарила с кем-то по телефону. Водитель услышал, что собеседница женщины спросила: «Деньги в пакет положила?». Тогда-то рулевой понял, что на другом конце провода мошенница.
«Собеседница, разговаривающая с женщиной, пояснила ей, что этот водитель не подходит для передачи „посылки“ и сказала направится домой, так как скоро приедет другой человек», — отметили в telegram-канале МВД.
Но неравнодушный мужчина вызвал сотрудников полиции и остался, чтобы дождаться правоохранителей. Также таксист встречал вновь прибывших водителей на этот адрес и предупреждал, что заказ сделали мошенники.
Оказалось, что 85-летняя жительница Находки едва не лишилась 420 000 рублей, так как ей позвонила женщина, которая представилась дочерью и поведала о тяжелой ситуации, — аварии и необходимости в деньгах. По данному факту возбудили уголовное дело: покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.
Важно отметить, что таксисту, предотвратившему преступление, вручили благодарственное письмо за активную гражданскую позицию.
«Добрые дела не должны оставаться незамеченными!», — подытожил начальник находкинского отдела полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что благодарность вручили мужчине, который остановил грабителя в ювелирном магазине во Владивостоке.