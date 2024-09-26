Всё больше зеленых насаждений появляется в поселке Врангель

Posted 26 сентября, 03:53
Published 26 сентября, 03:53
Modified 26 сентября, 03:55
Updated 26 сентября, 03:55
Среди растений — хвойные деревья, включая голубые ели, кусты сирени, гортензии, спиреи, пузыреплодника и декоративная яблоня.
Как отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова, акция символизирует приверженность компании экологическим инициативам и заботе об окружающей среде.
— Изначально в рамках «Экомарафона» мы проводили субботники на побережье, но потом расширили виды экологической активности — восстановлением морских биоресурсов, массовыми посадками зеленых насаждений в микрорайоне Врангель. При этом мы дополнили «Экомарафон» таким направлением, как экологическое воспитание: сотрудники отдела экологии и санитарно-экологической лаборатории проводят образовательные лекции для детей, — прокомментировала Галина Маслакова.
За годы экологической кампании сотрудники Порта, вместе с волонтёрами и инициативными жителями Врангеля высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, не считая саженцев цветов, а также присоединились к всероссийским акциям «День Земли», «Аллея выпускников», «Сирень Победы» и многим другим.
Озеленение территории — завершающий этап перед сдачей спортивного объекта в эксплуатацию. Новая благоустроенная зона отдыха станет местом притяжения для всех жителей Врангеля, здесь можно будет комфортно заниматься спортом на открытом воздухе или просто гулять с семьей и друзьями.
Экологическая безопасность на предприятии, забота об окружающей среде и жителях — приоритет №1 в работе АО «Восточный Порт». Шесть лет назад было подписано пятистороннее соглашение с администрацией Приморского края, Росгидрометом, Росприроднадзором и Росморпортом, по которому стивидорная компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду. Документ лег в основу уникальной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт», в которую акционерное общество уже инвестировало более 6,5 млрд рублей.