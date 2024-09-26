Всё больше зеленых насаждений появляется в поселке Врангель

Экологическая безопасность на предприятии, забота об окружающей среде и жителях — приоритет №1 в работе АО «Восточный Порт». Шесть лет назад было подписано пятистороннее соглашение с администрацией Приморского края, Росгидрометом, Росприроднадзором и Росморпортом, по которому стивидорная компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду. Документ лег в основу уникальной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт», в которую акционерное общество уже инвестировало более 6,5 млрд рублей.